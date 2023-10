Netto: Kunden machen immer wieder DIESEN Fehler – Mitarbeiterin wütend! „Nervt einfach nur“

Seit Montag (16. Oktober) läuft bei Netto wieder die beliebte Aktion „Rabatt selber kleben und sparen“. Kunden haben vorab per Post insgesamt 18 Aufkleber mit Rabatten zwischen 5 und 15 Prozent zugeschickt bekommen. Diese dürfen sie nun beim Netto-Einkauf auf die Produkte kleben und somit bares Geld sparen.

Allerdings geht den Mitarbeitern bei Netto diese Aktion immer wieder auf den Geist. Denn die Kunden können sich einfach nicht an die Regeln halten. Eine Angestellte hat ihrer Wut nun auf Facebook Luft gemacht.

Netto: Kunden missverstehen Aktion

Bei der Aktion gibt es pro Woche neun Aufkleber: fünf mit fünf Prozent Rabatt für „einen Artikel deiner Wahl“, drei mit zehn Prozent und einen mit 15 Prozent Rabatt. Es geht um die Wochen vom 16. bis 21. Oktober sowie vom 23. bis 28. Oktober. Es gibt jedoch einige Ausnahmen und Beschränkungen.

Und zwar sind von der Aktion mehrere Produkte ausgeschlossen: Tabakwaren, Bücher, Gutscheine, Anfangsnahrungsmilch, Artikel der Marken Eduscho/Tchibo sowie bereits reduzierte Artikel. Auch können die Coupons nicht in Kombination mit anderen Rabatt-Aktionen verwendet werden. So weit so gut, doch eine Regel übersehen die Kunden immer wieder.

So sehen die Rabatt-Coupons aus. Foto: Marie Bonnet/DER WESTEN

Mitarbeiterin klärt auf

Und zwar gilt jeder Coupon nur einmal und auch nur auf einen Artikel. „Bitte nicht wieder mehr Coupons benutzen“, bittet nun eine Netto-Mitarbeiterin, „es nervt einfach nur“. Sie verweist in einem Facebook-Beitrag mit Foto noch einmal auf die Hinweise des Discounters.

So sollten die Coupons auch „gut sichtbar“ aufgeklebt werden und nicht den Barcode überdecken. Außerdem gilt die Aktion nur in teilnehmenden Märkten und das müssen nicht alle sein. Wer die Bedingungen nicht kennt oder sich nicht daran hält, geht mitunter leer aus. Also nimm sie dir besser zu Herzen, sonst ist die Enttäuschung nachher groß.