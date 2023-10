Edeka, Netto und Co.: Nach Preis-Streit mit Coca-Cola – Unternehmen bringt neues Getränk auf den Markt

Über ein Jahr lang dauerte der Zoff zwischen Edeka und dem Getränke-Konzern Coca-Cola an. Lange Zeit hatte die Supermarkt-Kette die Getränke der Marke konsequent aus seinem Sortiment verbannt. Doch Ende August kam dann die freudige Nachricht: Der Preisstreit ist beigelegt. Aber für Kunden bleibt dennoch ein bitterer Nachgeschmack. Denn die Produkte kehrten zu deutlich höheren Preisen als noch im Vorjahr in die Regale zurück (hier mehr dazu).

Doch für Edeka und andere Supermärkte und Discounter wie Rewe und Netto hat der Getränkehersteller Coca-Cola jetzt auch eine gute Nachricht im Gepäck: Ein neues Getränk ist im Anmarsch. Und das gab es so bislang noch nie!

Coca-Cola mit neuer Kooperation

Coca-Cola sorgte bereits im vergangenen Jahr für Furore. In Kooperation mit dem Spirituosenkonzern Brown-Forman und seiner Marke Jack Daniel’s ward der „Jacky Cola“-Mix erfunden, den deutsche Kunden trinkfertig in der Dose kaufen konnten.

Nun ist aber ein neues „Ready-to“-Getränk im Anmarsch. Laut der „Lebenmittelzeitung“ bringt der US-Konzern gemeinsam mit Pernod Ricard ein neues Produkt auf den Markt. Dabei sollen die Marken Sprite und Absolut Vodka zu einem trinkfertigen Mixgetränk in der Dose kombiniert werden. Dieses soll dann in zwei Varianten ins Sortiment wandern: Einmal mit der herkömmlichen Sprite-Zitronenlimonade und einmal in einer zuckerfreien „Zero Sugar“-Variante.

DANN ist es soweit

Doch nicht nur auf dem amerikanischen Markt, auch auf dem europäischen soll das neue Mix-Getränk aus der Dose in die Geschäfte kommen. Dieses soll dann in den Filialen von Edeka, Netto und Co. unter anderem in Deutschland, Spanien, den Niederlanden und Großbritannien zu finden sein. Doch wann können Supermarkt- und Discounter-Kunden das neue Produkt kaufen? Laut der „Lebensmittelzeitung“ soll es erst 2024 so weit sein.