Netto: Discounter schmiedet neue Pläne – können Kunden bald SO einkaufen?

Neuigkeiten für Kunden von Netto! Der Discounter plant eine regelrechte Revolution für deinen Einkauf.

Für das neue Konzept hat sich die Tochter der Edeka-Gruppe bereits den Markennamen gesichert. Wann „Netto Pick&Go“ an den Start geht, ist noch nicht bekannt. Aber es wird dein Einkaufserlebnis, wie du es kennst, komplett umkrempeln.

Netto: Neues Einkaufserlebnis mit „Pick&Go“ – werden Kassen überflüssig?

Das neue Konzept „Netto Pick&Go“ könnte die Kassen im Discounter auf Dauer überflüssig machen. Statt langem Anstehen könnten die Kunden einfach einkaufen und dann aus dem Markt gehen. Abgerechnet wird dann ganz automatisch – per App.

Netto führt ein neues Konzept ein. (Symbolbild) Foto: imago images

Das geht mithilfe mehrerer in den Filialen installierten Kameras und Sensoren, die die Produkte den Kunden zuordnen, sodass die Einkäufe später nicht mehr übers Kassenband gezogen und gescannt werden müssen.

Mehr Infos über Netto:

Den Netto Marken-Discount gibt es seit 1928

Hauptsitz des Unternehmens ist in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

Netto ist ein Tochterunternehmen von Edeka.

2018 präsentierte Netto ein neues Logo.

Dafür müssen sich die Kunden lediglich in der App anmelden, so „24Rhein.de“, dann wie gewohnt einkaufen und anschließend die Filiale verlassen. Dabei würde die App automatisch den Einkauf berechnen und einen digitalen Kassenbon erstellen. Langes Anstehen an der Kasse, ade!

Netto zieht nach und plant kassenloses Konzept – doch wann will der Discounter starten?

Nach einem Testlauf geht das „Pick&Go“-Konzept von Rewe bereits in einer Filiale an den Start. Auch Aldi will im kommenden Jahr in den Niederlanden den ersten Versuch wagen. Doch wann es bei Netto losgeht, will der Discounter „aus Wettbewerbsgründen nicht äußern“, so „24Rhein“.

Da das neue Konzept nicht zu allen Kunden passen kann, zum Beispiel zu Menschen, die die technischen Voraussetzungen nicht erfüllen, sieht Rewe das System als Zusatz zu den normalen Kassen. Dort können zum Beispiel ältere Kunden, die kein Smartphone besitzen, weiter wie gewohnt einkaufen. Was Netto genau plant, ist bisher noch nicht bekannt. (mbo)