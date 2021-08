Netto verkündet Änderung: Sie wird jedem Kunden sofort ins Auge fallen

Netto verkündet eine Neuerung!

Oftmals ist es für Kunden nicht einfach zu erkennen, welche Produkte einen guten Nährwert haben und welche eher weniger. Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft den sogenannten Nutri-Score bereits vor knapp einem Jahr eingeführt. Nun zieht auch Netto nach und schenkt den Kunden mehr Transparenz bei den eigenen Produkten.

Netto: Änderung im Discounter - du wirst es sofort bemerken

Ob Supermärkte, Discounter und Hersteller den Nutri-Score verwenden, ist deren eigene Entscheidung. Es ist kein Muss, das von der Regierung vorgeschrieben wurde.

Doch nun hat Netto in einer Mitteilung verkündet, dass „sukzessive in allen möglichen Warengruppen im Eigenmarkensortiments“ der Nutri-Score ergänzt werde.

Der Nutri-Score kennzeichnet Lebensmittel, damit Kunden erkennen, welche eher für eine ausgewogene und welche Produkte eher für eine ungesunde Ernährung stehen. (Symbolbild) Foto: imago images

Netto erklärt hierzu: „Die Kennzeichnung mittels einer farblichen Buchstabenskala zeigt Verbraucherinnen und Verbrauchern auf einen Blick das jeweilige Nährwertprofil und ermöglicht somit eine schnelle Vergleichbarkeit sowie Entscheidungshilfe für eine bewusstere Einkaufswahl.“

Die Skala des Nutri-Scores reicht von A in Grün für sehr gut in der Abstufung bis hin zu E in Rot für weniger ausgewogenere Lebensmittel. Mehr Informationen zum Nutri-Score gibt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Ein paar Fakten zu Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

