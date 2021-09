Netto und Co.: Vorsicht Hundehalter! Hier werden immer wieder Vierbeiner gestohlen

Nur kurz den geliebten Hund vor dem Supermarkt angebunden, flott rein, schnell raus – da ist das Tier plötzlich weg! Ein Alptraum für jeden Hundebesitzer! Da die Vierbeiner nicht in Supermärkte und Discounter wie Netto dürfen, werden viele Hunde am Eingang festgebunden. Hier soll der treue Begleiter warten, bis die Freude groß ist und Herrchen oder Frauchen mit gefüllten Einkauftstaschen wieder da ist.

Netto und Co.: Vorsicht Hundehalter! Hier werden immer wieder Vierbeiner gestohlen (Symbolbild). Foto: imago/blickwinkel

Doch eine Frau erlebte nun in Berlin den Horror, als sie nach dem Einkauf aus der Netto-Filiale ihren Hund holen wollte.

Netto und Co.: Hunde in Gefahr! Hier werden immer wieder Tiere geklaut

Allein die Vorstellung ist herzzerreißend für alle Hundehalter: Der geliebte Vierbeiner ist plötzlich verschwunden! Gestohlen von einer fremden Person.

------------------------

Mehr Infos über Netto:

Den Netto Marken-Discount gibt es seit 1928

Hauptsitz des Unternehmens ist in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

Netto ist ein Tochterunternehmen von Edeka.

2018 präsentierte Netto ein neues Logo.

------------------------

Über Facebook hofft eine Berlinerin nun auf Hinweise. Sie sucht nach ihrem Hund, den kleinen Tino. Nur rund eine Viertelstunde lang war sie am Montag in einer Netto-Filiale in Berlin-Reinickendorf, das war gegen 16 Uhr. Der 11 Jahre alte Bolenka-Mix wartete draußen.

Dann haben Zeugen beobachtet, dass „ein kleiner Junge" gekommen sei und den Hund mitgenommen habe. Nun macht sich sein Frauchen „große Sorgen“ um ihren Tino.

Wo ist der Hund? Eine Netto-Kundin erlebte nun einen Schock! Foto: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

------------------------

Mehr Nachrichten zu Netto:

------------------------

Tierschutzverein: Keine Hunde vor Netto und anderen Geschäften anbinden

Und: Das alles ist kein Einzelfall! Der Berliner Tierschutzverein warnt davor, Tiere unbeobachtet vor einem Geschäft anzubinden. In jüngster Zeit hätten sich Hunde-Diebstähle vor Supermärkten gehäuft.

„Draußen anbinden? Geht gar nicht“, appelliert der Tierschutzverein über Twitter. „Lasst Euren Liebling zu Hause, wenn Ihr einkaufen geht. Niemals unbeaufsichtigt anbinden!“

Netto und Co.: Hunde in Gefahr! Hier werden immer wieder Tiere geklaut (Symbolbild). Foto: imago/Rust

Netto: Übelriechender Gestank an Filiale – Anwohnerin hat die Nase voll

Eine Frau kann nicht mehr ertragen, wie sehr der Supermarkt stinkt. Sie stößt aber auf taube Ohren. Hier die ganze Geschichte >>>

Kaufland: Eissorte wird zurückgerufen! Ausgerechnet dieser Stoff ist enthalten

Allergiker aufgepasst! Ausgerechnet diesen Stoff hat man im Eis bei Kaufland gefunden! Hier alle Infos >>>