Netto: Kundin möchte App nutzen und steht immer wieder vor DIESEM Problem

Die Netto-App soll den Kunden das Einkaufen leichter und auch günstiger machen. Doch bei einer Kundin kommt es bei der Nutzung immer wieder zum gleichen Problem.

Wie einige Supermärkte und Discounter hat auch Netto eine App für seine Kunden. Damit kann man beispielsweise an der Kasse per Smartphone bezahlen oder nach Angeboten in den Prospekten stöbern.

Netto: Coupons einlösen mit dem Smartphone

Auch Coupons können eingelöst werden. Welchen man einlösen will, kann man eigentlich selbst entscheiden. Eine Kundin hat damit neuerdings aber so ihre Probleme, wie sie auf der Facebook-Seite von Netto mitteilte.

Netto reagierte auf das Problem der Frau bei Facebook. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene / dpa-Zentralbild

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Wöchentlich erscheint ein Prospekt mit Angeboten

„Ich nutze immer sehr gerne die Netto-App. Seit kurzem ist mir aufgefallen, sobald ich die App öffne, dass immer alle Coupons automatisch aktiviert sind, sodass ich gar nicht einzeln entscheiden kann. Soll das wirklich so sein oder kann ich das wieder ändern? In den Einstellungen habe ich leider nirgends was dazu gefunden“, postete die Kundin fragend.

Netto: Kundin ist mit dem Problem nicht allein

Und sie scheint nicht allein mit diesem Problem zu sein. Eine andere Userin pflichtet ihr bei: „Geht mir auch so. Kam mit dem letzten Update der App.“

Wie viele weitere App-Nutzer dieses Problem haben, ist nicht bekannt. Netto hat auf die Facebook-Anfrage der Kundin auch reagiert: Sie solle sich an den Support wenden. Dort würde man ihr weiterhelfen.

Eine andere Kundin hat beim Durchblättern in einem Netto-Prospekt eine Entdeckung gemacht, die sie empörte.