Netflix lässt „Élite“-Bombe platzen – kurz vor Start von Staffel 4 kommt DAS raus

Gute Nachrichten für alle Fans der Netflix-Serie „Élite“!

Am 18. Juni startet die 4. Staffel von Élite auf Netflix, doch schon vorher dürfen sich die Fans auf eine Besonderheit freuen.

Netflix lässt „Élite“-Fans jubeln

Für die beliebte Netflix-Serie hat sich der Streamingdienst eine neue Besonderheit einfallen lassen. Schon vor dem Serienstart am 18. Juni gibt es für die Fans kurze Heißmacher. Nein, keine Trailer, sondern gleich vier Mini-Folgen!

In Staffel 4 von Élite kommt es bei den Schülern von Las Encinas zum großen Umbruch. Gleich mehrere Darsteller werden die Serie verlassen. Die Figuren Nadia und Lu studieren in New York, Carla geht ebenfalls ins Ausland und ihr Halbbruder Valerio verlässt die Schule und managt das Geschäft seines Vaters.

Es kommen Miniserien vom Netflix-Kracher "Élite". Foto: imago images/Jesús Hellín

Zum Abschied und als Appetithappen auf die kommende Staffel wird es aber Mini-Serien geben. Hier eine Übersicht:

Élite Kurzgeschichten: Guzmán Caye Rebe - ab 14. Juni 2021 bei Netflix

Élite Kurzgeschichten: Nadia Guzmán - ab 15. Juni 2021 bei Netflix

Élite Kurzgeschichten: Omar Ander Alexis - ab 16. Juni 2021 bei Netflix

Élite Kurzgeschichten: Carla Samuel - ab 17. Juni 2021 bei Netflix

Netflix will weiterhin die Schule Las Encinas als Mittelpunkt der Serie behalten, deswegen gibt es einen Wandel in der Hauptfiguren.

Auf Samuel, Guzmán und Co. dürfen sich die Fans aber wieder freuen. (fs)