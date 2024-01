Kein Netflix mehr auf zahlreichen Fernsehern – jetzt herrscht traurige Gewissheit

Bitterer Schlag für zahlreiche Netflix-Kunden!

Der beliebte Streaming-Dienst zieht einen drastischen Schlussstrich. Viele Kunden werden Netflix auf ihrem Fernseher schon bald nicht mehr wie gewohnt nutzen können.

Kein Netflix mehr auf zahlreichen TV-Geräten

Aufs Sofa, die Füße hoch, die Netflix-App am Smart-TV auswählen und abtauchen in deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsserie – so sieht der Feierabend bei vielen Streaming-Fans hierzulande aus. Doch wer einen Sony-Fernseher zuhause hat, muss nun ganz genau hinhören.

Technik entwickelt sich rasend schnell weiter. Gefühlt monatlich bringt Sony einen neuen, schnelleren, größeren Fernseher mit noch besserer Bildqualität heraus – und auch Netflix verbessert seine App regelmäßig mit neuen Updates. Da kann es schnell vorkommen, dass ein TV-Gerät schon nach wenigen Jahren als veraltet gilt und die neuen Updates der Netflix-App nicht mehr unterstützt.

Ärger für zahlreiche Netflix-Kunden! Foto: IMAGO/NurPhoto

Klingt zunächst harmlos. Aber Netflix greift drastisch durch: Auf zahlreichen alten Sony-TVs verzichtet der Streaming-Dienst jetzt nicht nur auf Updates – sondern entfernt die Netflix-App komplett! Und das bei 100 Geräten – darunter Smart-Fernseher und Blu-Ray-Player! Besonders die TVs der Sony-Bravia-Reihe sind betroffen. Und das schon im Februar 2024!

Heißt im Klartext: Besitzer eines betroffenen Sony-Gerätes können spätestens ab März 2024 Netflix nicht mehr über ihren Smart-TV sehen – sondern brauchen künftig Hilfsmittel wie einen FireTV-Stick, eine PlayStation oder sonstige Geräte, über die man Netflix nutzen kann.

Diese Sony-TVs sind betroffen

Wir verraten dir, welche Sony-Fernseher von dem Netflix-Aus betroffen sind.

HX-Serie: KDL-55HX953, KDL-65HX953, KDL-55HX955, KDL-65HX955, KDL-55HX753, KDL-46HX753, KDL-40HX753, KDL-32HX753, KDL-32HX755, KDL-46HX757, KDL-40HX757, KDL-32HX757, KDL-46HX758, KDL-40HX758, KDL-32HX758, KDL-46HX759, KDL-40HX759, KDL-32HX759, KDL-55HX853, KDL-46HX853, KDL-40HX853, KDL-40HX855, KDL-55HX855, KDL-46HX855, KDL-55HX755, KDL-46HX755, KDL-40HX755, KDL-55HX950, KDL-65HX950, KDL-55HX750, KDL-46HX750, KDL-40HX750, KDL-32HX750, KDL-55HX751, KDL-46HX751, KDL-40HX751, KDL-32HX751, KDL-46HX756, KDL-40HX756, KDL-55HX850, KDL-46HX850, KDL-40HX850, KDL-40HX75G, KDL-46HX75G, KDL-55HX75G

KDL-55HX953, KDL-65HX953, KDL-55HX955, KDL-65HX955, KDL-55HX753, KDL-46HX753, KDL-40HX753, KDL-32HX753, KDL-32HX755, KDL-46HX757, KDL-40HX757, KDL-32HX757, KDL-46HX758, KDL-40HX758, KDL-32HX758, KDL-46HX759, KDL-40HX759, KDL-32HX759, KDL-55HX853, KDL-46HX853, KDL-40HX853, KDL-40HX855, KDL-55HX855, KDL-46HX855, KDL-55HX755, KDL-46HX755, KDL-40HX755, KDL-55HX950, KDL-65HX950, KDL-55HX750, KDL-46HX750, KDL-40HX750, KDL-32HX750, KDL-55HX751, KDL-46HX751, KDL-40HX751, KDL-32HX751, KDL-46HX756, KDL-40HX756, KDL-55HX850, KDL-46HX850, KDL-40HX850, KDL-40HX75G, KDL-46HX75G, KDL-55HX75G EX-Serie: KDL-40EX653, KDL-40EX655, KDL-46EX653, KDL-46EX655, KDL-26EX550, KDL-22EX550, KDL-32EX655, KDL-26EX555, KDL-22EX555, KDL-32EX653, KDL-26EX553, KDL-22EX553, KDL-46EX650, KDL-40EX650, KDL-32EX650

KDL-40EX653, KDL-40EX655, KDL-46EX653, KDL-46EX655, KDL-26EX550, KDL-22EX550, KDL-32EX655, KDL-26EX555, KDL-22EX555, KDL-32EX653, KDL-26EX553, KDL-22EX553, KDL-46EX650, KDL-40EX650, KDL-32EX650 W-Serie: KDL-55W905A, KDL-46W905A, KDL-40W905A, KDL-42W650A, KDL-32W650A, KDL-32W600A, KDL-42W653A, KDL-32W653A, KDL-32W603A, KDL-42W655A, KDL-32W655A, KDL-32W605A, KDL-24W605A, KDL-32W651A, KDL-32W654A, KDL-32W656A, KDL-42W651A, KDL-42W656A, KDL-42W654A, KDL-50W685A, KDL-50W656A, KDL-65W855A, KDL-55W802A, KDL-47W802A, KDL-42W802A, KDL-55W805A, KDL-47W805A, KDL-42W805A, KDL-42W807A, KDL-47W807A, KDL-55W807A, KDL-55W808A, KDL-47W808A, KDL-42W808A, KDL-55W809A, KDL-47W809A, KDL-42W809A, KDL-32W503A

KDL-55W905A, KDL-46W905A, KDL-40W905A, KDL-42W650A, KDL-32W650A, KDL-32W600A, KDL-42W653A, KDL-32W653A, KDL-32W603A, KDL-42W655A, KDL-32W655A, KDL-32W605A, KDL-24W605A, KDL-32W651A, KDL-32W654A, KDL-32W656A, KDL-42W651A, KDL-42W656A, KDL-42W654A, KDL-50W685A, KDL-50W656A, KDL-65W855A, KDL-55W802A, KDL-47W802A, KDL-42W802A, KDL-55W805A, KDL-47W805A, KDL-42W805A, KDL-42W807A, KDL-47W807A, KDL-55W807A, KDL-55W808A, KDL-47W808A, KDL-42W808A, KDL-55W809A, KDL-47W809A, KDL-42W809A, KDL-32W503A Andere: KD-84X9005, KDL-65S995A

Aber auch für einige smarte BluRay-Player, über die man auf die Netflix-App zugreifen konnte, ist laut „Merkur“ die Streaming-Zeit nun vorbei:

BDP-S186, BDP-S185, BDP-S390, BDP-S490, BDP-S495, BDP-S590, BDP-S790, BDP-S1100, BDP-S3100, BDP-S4100, BDP-S5100, BDP-A6000

NSZ-GS7

BDV-N990W, BDV-N890W, BDV-N590, BDV-N790W, BDV-E490, BDV-E690, BDV-E290, BDV-E190, BDV-EF420, BDV-NF720, BDV-NF620, BDV-EF220, BDV-E2100, BDV-E3100, BDV-E4100, BDV-E6100, BDV-EF1100, BDV-N7100W, BDV-N7100WL, BDV-N8100W, BDV-N9100W, BDV-N9100WL

Falls du betroffen bist, hast du nun die Wahl: Neuer Fernseher – oder neues Netflix-taugliches Gerät? So oder so wirst du um Zusatzkosten wohl nicht herum kommen.