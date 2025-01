Monopoly ändert Spielregeln – noch in diesem Jahr soll es passieren

Es gibt wohl kaum ein Spiel, das weltweit schon so viele Familien und Beziehungen entzweit hat wie Monopoly. Klar, es geht ja auch ums Geld – zumindest im fiktiven Kontext.

Wer hat nicht schon mal mindestens einmal verzweifelt auf das letzte Grundstück gewartet, um das ganz große Glück zu machen? Doch die Zeiten des Wartens sind vorbei! Ab Frühjahr 2025 wird Monopoly völlig neu – schneller, taktischer, gnadenloser.

Monopoly: Neue Spielregeln – alle Straßen sofort kaufbar

Stellt man sich einmal vor, man sitzt am Tisch, würfelt die erste Runde und BAM – das gesamte Spielfeld gehört einem. Klingt komisch, ist aber wahr. Denn in der neuen Version von Monopoly kann jeder Spieler alle Felder sofort kaufen. Kein Würfeln mehr, keine endlosen Runden, in denen man hofft, endlich auf das ersehnte Grundstück zu landen. Stattdessen – direkt zu Beginn das volle Immobilienpaket schnappen. Ganz nach dem Motto: Wer zuerst kommt, malt zuerst.

Das heißt, jeder kann sofort zuschlagen und sein eigenes Imperium aufbauen, ohne auf das Spielglück angewiesen zu sein. Und durch diese Veränderung verkürzt sich die Spieldauer um satte 50 Prozent. Doch die neue Version von Monopoly verlangt nach Köpfchen. Wer die richtigen Felder auswählt, wer geschickt einkauft und sein Kapital strategisch einsetzt, wird das Spiel dominieren. Schnell wird klar: Es geht nicht mehr nur um Würfeln, sondern um meisterhafte Taktik.

Doch keine Sorge, der Grundgedanke bleibt derselbe: Der Bankrott der Mitspieler ist das Ziel, und wer Häuser und Hotels errichtet, bringt seine Konkurrenten schneller an den Rand des Ruins. Aber jetzt ist es nicht mehr das Glück des Würfels, das entscheidet, sondern die Strategie. Und genau das macht die neue Version von Monopoly so gefährlich spannend.

Monopoly 2.0: Ab Frühjahr 2025 erhältlich

Natürlich gibt es auch die Aufschreie der Fans des „normalen“ Monopolys. Sie schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, denn mit diesen Regeln gibt es kein ständiges Hoffen, kein Zufall, keine langen Wartezeiten – für die Hardcore-Fans der klassischen Regeln ist das die pure Häresie.

Und wer jetzt schon in den nächsten Spielzeugladen seines Vertrauens stürmen möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. Denn die überarbeitete Version des Klassikers wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2025 weltweit erhältlich sein.

Doch man kann aufatmen: Hasbro bietet auch die klassische Version weiterhin an. Wer also das altbewährte Monopoly erleben möchte, der kann sich zurücklehnen und den ewigen Traum vom „Haus auf der Schlossallee“ weiterträumen.