Monatshoroskop Wassermann: Was erwartet dich im Januar 2025?

Das Universum birgt unzählige von Geheimnissen in seinen Sphären. Die Hinweise der Sterne deuten für das Sternzeichen Wassermann im nächsten Monat auf eine spannende Reise hin. Ein Strom von bahnbrechenden Ereignissen werden in Liebe, Karriere und Gesundheit auf dich zukommen. Mit deinen anpassungsfähigen Eigenschaften bringst du als Sternzeichen Wassermann die perfekten Voraussetzungen mit, um auf den Wellen des Schicksals zu reiten. Wie du als Sternzeichen Wassermann durch den nächsten Monat navigieren solltest, kann du mit einem Einblick in dein Monatshoroskop feststellen.

Als Sternzeichen Wassermann bist du zwischen dem 21. Januar und 19. Februar geboren. Mit deinem Sternzeichen-typischen Freigeist könnten dir die Hindernisse und Chancen des nächsten Monats eigentlich egal sein. Als Luftzeichen machst du ohnehin, wonach dir ist. Trotzdem schadet es nicht, die Hinweise des Horoskops anzunehmen. Andernfalls könnte dir die Chance deines Lebens entgehen! Doch welche Geheimnisse liegen für den nächsten Monat in den Sternen verborgen?

Monatshoroskop für das Sternzeichen Wassermann

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Januar 2025 für dein Sternzeichen Wassermann stehen. Was kommt in der Gesundheit auf dich zu? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was kommt laut Monatshoroskop in der Gesundheit auf den Wassermann zu?

Je nach zeitlicher Dekade wird das Sternzeichen Wassermann von einem anderen Planeten stärker beeinflusst. Für den Wassermann aus der ersten Dekade (21.01. – 30.01.) sieht das Monatshoroskop im Januar einen steinigen Weg in der Gesundheit voraus, wenn Uranus gegen dich steuert. Am Anfang des Monats müssen sich Wassermänner auf einige Rückschläge einstellen – zumindest startest du nicht mit Vollgas ins neue Jahr, wenn es nach Horoskop geht. Schwierigkeiten könnten dir vor allem aufregende Zeiten machen, die das Sternzeichen Wassermann im Januar leicht überfordern können. Mit allen möglichen Ereignissen, die im Januar laut Monatshoroskop auf dich zukommen, bist du gestresster, als du es selbst realisierst. Mit deiner Ruhelosigkeit könnte es am Anfang des nächsten Monats zu Unfällen kommen, wenn du Bewegungen nicht überdenkst. Besonders bei Wassermann-Frauen sieht das Monatshoroskop eine schlechte Gesundheit voraus.

Besonders der 16. Januar könnte eine Stresswelle über das Sternzeichen Wassermann bringen. Das Monatshoroskop rät dem Wassermann dazu, Schwierigkeiten mit Meditation und Entspannungsübungen zu bekämpfen. Wird es mal aufregender, können dem Sternzeichen Wassermann auch Atemübungen helfen, die innere Mitte zu finden. Manifestiere dein Selbstbild und sage dir selbst aufbauende Worte auf – dann können die Sterne deine Wünsche in der Gesundheit auch begünstigen. Der gesundheitliche Zustand des Wassermanns könnte sich jedoch ändern, wenn die Sonne am 19. Januar in dein Sternzeichen tritt. Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, könnte dir die Konstellation von Venus und Uranus am 27. Januar innere Ruhe bringen und deine Balance wiederherstellen. Ist dein Wohlbefinden am Ende des Monats gestärkt, nimmt der Januar in der Gesundheit für dich eine positive Wende.

Auch interessant: 13. Sternzeichen: Ist es offiziell?

Womit muss der Wassermann im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

Für den Wassermann sieht das Monatshoroskop im Januar in der Karriere eine anstrengende Zeit voraus. Möchtest du mit deinem Sternzeichen im Job durchstarten, musst du dich laut Monatshoroskop als Wassermann ordentlich reinhängen und dem Schicksal einen Schubser geben. Bist du ein Wassermann aus der zweiten Dekade (31.01. – 09.02.), darfst du dich im Januar nicht von deinem Pfad abringen lassen. Ab dem 5. Januar könnte Merkur die Präsenz deines Unterbewusstseins stärken und so deine Konzentration gefährden. Fühlst du dich vom Wesentlichen abgelenkt, können Konzentrationsübungen beim Wassermann in der Karriere laut Horoskop im Januar förderlich sein. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass du ansonsten Schwierigkeiten haben könntest, deine geistigen Anlagen zum Einsatz zu bringen.

Ab dem 23. Januar sieht es im Monatshoroskop für den Wassermann nach einer aufregenden Zeit aus. Am Arbeitsplatz könnte es jetzt unruhig werden, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Die Kommunikation wird für den Wassermann im Job jetzt von entscheidender Bedeutung. Gibt es im Team Differenzen, solltest du als Sternzeichen Wassermann auf deine Ausdrucksweise achten und dich nicht auf zu lange Argumentationen einlassen. Als Luftzeichen sind Wassermänner zwar auf Zack, doch das Monatshoroskop rät dir dazu, Ruhe walten zu lassen und dir andere Standpunkte genau anzuhören. Voreilige Schlüsse könnten das Sternzeichen Wassermann laut Horoskop bei der Karriere ins Grab bringen. Tritt am 28. Januar der Merkur in dein Sternzeichen Wassermann, könnte das für neue kreative Anstöße sorgen, die dich in der Karriere weiterbringen.

Glückstage des Wassermanns im Januar 2025: 01. Januar 2025 : Blicke auf einen neuen Abschnitt deines Lebens.

: Blicke auf einen neuen Abschnitt deines Lebens. 19. Januar 2025 : Du startest durch!

: Du startest durch! 28. Januar 2025: Das Schicksal steht auf deiner Seite.

SO sieht es im nächsten Monat in der Liebe des Wassermanns aus

Dem Sternzeichen Wassermann bringt das Venusjahr den nötigen Anstoß in der Liebe. Besonders Wassermänner aus der dritten Dekade (10.02. – 19.02.) werden zu Beginn des Jahres laut Monatshoroskop starke Gefühle empfinden. Gerade, wenn es in anderen Bereichen des Lebens Schwierigkeiten gibt, sehnt sich der Wassermann nach der Aufmerksamkeit seiner Liebsten. Packt dich der Liebesdurst, solltest du es als Sternzeichen Wassermann aber nicht übertreiben, denn ansonsten könnte es auch für vergebene Männer im Januar einsam werden. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass du deinen Partner als Wassermann mit übermäßigen Gefühlen vor den Kopf stoßen könntest. Ab dem 10. Januar könnte es wegen einer möglichen Zurückweisung bei Wassermann-Singles und vergebenen zu schwankenden Gefühlen in der Liebe kommen.

Ab der Monatsmitte könnte sich das Sternzeichen Wassermann zwischen Zurückgezogenheit und Zweisamkeit hin- und hergerissen fühlen. Versuche im Januar eine gesunde Beziehung zu führen, kommuniziere deine Sorgen und du kannst als Wassermann auf die Unterstützung deines Partners bauen. Steht die Sonne am 19. Januar erstmal in deinem Sternzeichen, sieht es an deinem Himmel schon gleich heller aus. Die Beziehung wird freier, du kannst deine Zeit allein genießen und der lockere Umgang miteinander sorgt für mehr Sinnlichkeit. Am Ende des Januars ist die Beziehung beim Wassermann mit einem ausgeklungenen Ton gerettet – du wirst sehen, dass eine gelungene Abwechslung zwischen Leidenschaft und Freiheit die beste Liebe schafft.

Wassermann Monatshoroskop: Januar 2025 – Fazit

Vertraust du als Sternzeichen Wassermann auf das Monatshoroskop, kannst du den Januar mit Höhen und Tiefen meistern. Auch wenn es für dich in Liebe, Karriere und Gesundheit stressig aussieht, kannst du den Wind in den Segeln mit den Tipps des Horoskops selbst steuern. Mache Übungen, um dich zu stärken und zu konzentrieren und versuche mit deinem Liebsten in der Partnerschaft die Balance zu finden. Findest du im nächsten Monat deine innere Mitte, werden Wassermänner garantiert einen aufregenden Januar haben – und das nicht nur im schlechten Sinn!

Das Monatshoroskop reicht dir nicht? Möchtest du einen tiefen Einblick in die Charakterzüge und Eigenschaften deines Sternzeichens erhalten, bist du hier genau richtig. Wir verraten dir alles über dein Sternzeichen Wassermann.