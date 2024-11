Monatshoroskop Wassermann: Was erwartet dich im Dezember 2024?

Das Universum birgt unzählige von Geheimnissen in seinen Sphären. Die Hinweise der Sterne deuten für das Sternzeichen Wassermann im nächsten Monat auf eine spannende Reise hin. Ein Strom von bahnbrechenden Ereignissen werden in Liebe, Karriere und Gesundheit auf dich zukommen. Mit deinen anpassungsfähigen Eigenschaften bringst du als Sternzeichen Wassermann die perfekten Voraussetzungen mit, um auf den Wellen des Schicksals zu reiten. Wie du als Sternzeichen Wassermann durch den nächsten Monat navigieren solltest, kann du mit einem Einblick in dein Monatshoroskop feststellen.

Als Sternzeichen Wassermann bist du zwischen dem 21. Januar und 19. Februar geboren. Mit deinem Sternzeichen-typischen Freigeist könnten dir die Hindernisse und Chancen des nächsten Monats eigentlich egal sein. Als Luftzeichen machst du ohnehin, wonach dir ist. Trotzdem schadet es nicht, die Hinweise des Horoskops anzunehmen. Andernfalls könnte dir die Chance deines Lebens entgehen! Doch welche Geheimnisse liegen für den nächsten Monat in den Sternen verborgen?

Monatshoroskop für das Sternzeichen Wassermann

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Dezember für dein Sternzeichen Wassermann stehen. Was kommt in der Gesundheit auf dich zu? Wie sieht es in der Karriere aus? Und was bringt die Liebe?

Was kommt laut Monatshoroskop in der Gesundheit auf den Wassermann zu?

Als Sternzeichen Wassermann wirst du je nach zeitlicher Dekade von einem bestimmten Planeten in deinem Leben besonders stark beeinflusst. Für den Wassermann aus der ersten Dekade (21.01. – 30.01.) sieht das Monatshoroskop im Dezember bei der Gesundheit eine spannende Zeit voraus. Durch die rückläufige Bewegung des Uranus werden Menschen vom Sternzeichen Wassermann auf eine einzigartige Reise geschickt, auf die du dich kaum vorbereiten kannst. Als Luftzeichen ist das Sternzeichen Wassermann jedoch perfekt geeignet, um sich dem besonderen Pfad von Uranus im Universum anzunehmen und die Hürden zu überwinden, die laut Horoskop im nächsten Monat auf dich zukommen. Der 4. Dezember verspricht dem Sternzeichen Wassermann gute Gesundheit, die du aber nicht einfach über gesunde Ernährung und Sport erreichst. Das Monatshoroskop empfiehlt dem Sternzeichen Wassermann im Dezember mal einen Heilstein zur Rate zu ziehen und böse Geister mit Räucherstäbchen zu vertreiben. Auf diesem Weg sorgst du für gute Energie, die dich als Luftzeichen Wassermann bei deiner Gesundheit fördert.

Erst zur zweiten Monatshälfte drohen laut Horoskop vor allem den Wassermann-Frauen enorme Rückschläge bei der Gesundheit. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass das Gefühlsleben dem Sternzeichen Wassermann am 13. Dezember erhebliche Probleme bei der mentalen und körperlichen Gesundheit bereitet. Vor allem das Familienleben droht die Kräfte des Sternzeichens Wassermann im nächsten Monat laut Horoskop zu beanspruchen. Das Monatshoroskop empfiehlt dem Luftzeichen Wassermann im Dezember nicht immer für seine Liebsten in die Bresche zu springen, sondern sich selbst auch mal etwas Entspannung zu gönnen. Befolgst du die Ratschläge des Monatshoroskops und ziehst am 22. Dezember deine Heilsteine zur Rate, wird sich eine Glückssträhne bei der Gesundheit des Sternzeichens Wassermann offenbaren.

Auch interessant: 13. Sternzeichen: Ist es offiziell?

Womit muss der Wassermann im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

Für das Sternzeichen Wassermann steht die Karriere im Dezember laut Horoskop unter keinem guten Stern. Vor allem Wassermänner aus der zweiten Dekade (31.01. – 09.02.) müssen sich in der Karriere im nächsten Monat ordentlich ins Zeug legen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Als Luftzeichen ist der Wassermann für seinen Freigeist und sein ungebundenes Wesen bekannt, doch genau das könnte deinem Sternzeichen laut Horoskop im nächsten Monat zum Verhängnis werden. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass das Sternzeichen Wassermann in der Karriere im Dezember unter starker Nervosität leidet, was dazu führen könnte, dass dir wichtige Dinge am Arbeitsplatz entgehen. Indem du dich bei deinem Beruf selbst zur Konzentration zwingst und dich nicht ablenken lässt, kannst du als Sternzeichen Wassermann im Dezember den Blick für das Wesentliche behalten.

Ab dem 7. Dezember läufst du als Sternzeichen Wassermann zusätzlich Gefahr, wichtige Termine und Deadlines zu vergessen. Am besten solltest du dir Reminder in deinem Kalender aufschreiben, um als Luftzeichen Wassermann nicht zu sehr durch den Wind zu sein. In der zweiten Monatshälfte könnte dem Sternzeichen Wassermann laut Monatshoroskop auch das Unterbewusstsein zu schaffen machen. Immer wieder driftest du gedanklich ab oder hältst dich an belanglosen Alltagsfragen auf, die der Konzentration vom Sternzeichen Wassermann im Weg stehen. Gelingt es dir als Sternzeichen Wassermann im Dezember nicht, dich in der Karriere zusammenzureißen, kann dir auch Glücksplanet Jupiter nicht mehr helfen. Ab dem 24. Dezember häufen sich beim Sternzeichen Wassermann dann die beruflichen Probleme. Hast du als Sternzeichen Wassermann zum Ende des Jahres 2024 auf eine Beförderung gehofft, muss dich das Schicksal leider enttäuschen – jemand anderes wird sich deine Belohnung vor deiner Nase in die Tasche stecken. Sieh den Misserfolg als Sternzeichen Wassermann darum als Ansporn, um im nächsten Jahr besser davonzukommen.

Glückstage des Wassermanns im Dezember 2024: 05. Dezember 2024 : Du landest einen guten Treffer.

: Du landest einen guten Treffer. 07. Dezember 2024 : Venus tritt in dein Sternzeichen Wassermann und bereitet dir einen romantischen Höhenflug.

: Venus tritt in dein Sternzeichen Wassermann und bereitet dir einen romantischen Höhenflug. 17. Dezember 2024: Heute bist du voller Energie.

SO sieht es im nächsten Monat in der Liebe des Wassermanns aus

Wer als Sternzeichen Wassermann im Dezember 2024 auf das reinste Liebesglück gehofft hat, wird vom Universum nicht enttäuscht werden. Besonders Wassermänner aus der dritten Dekade (10.02. – 19.02.) werden dank Liebesgöttin Venus eine echte Glückssträhne in der Liebe erleben. Schon am 4. Dezember tritt die Liebesbotin Venus gleich in Kombination mit dem Seelenplaneten Neptun in den Horizont des Sternzeichens Wassermann und startet die Glückssträhne. Du kannst dir als Sternzeichen Wassermann im nächsten Monat laut Horoskop absolut sicher sein, die Liebe deines Lebens gefunden zu haben! Wundere dich als Sternzeichen Wassermann also nicht, wenn dir im Dezember DIE Frage gestellt wird – an Alltagsfragen bist du längst vorbei. Mit Sicherheit ist das Luftzeichen Wassermann im Dezember in den tiefsten Gewässern der Liebe unterwegs – der Antrag oder die Erneuerung eures Ehegelübdes wird eindeutig auf dich zukommen.

Der 13. Dezember ist laut Monatshoroskop ein guter Tag für das Sternzeichen Wassermann, um in der Liebe die Karten auf den Tisch zu legen und Zukunftspläne zu besprechen: Wie sieht die ideale Hochzeit aus? Steht der Hausbau an? Oder geht bald schon der Kinderwunsch in Erfüllung? Auch als spontanes Luftzeichen müssen manche Pläne in Stein gemeißelt werden. Genau das könnte den Wassermann laut Horoskop am 28. Dezember aber auch in eine tiefe Unsicherheit stürzen lassen. Am Jahresende könnte dich bei der Absegnung deiner Zukunft laut Monatshoroskop die Angst packen – fokussierst du dich aber auf das positive und stellst deine Liebe nicht infrage, wird die Sorge schnell verfliegen. Lässt du dich als Wassermann von deinen düsteren Vorstellungen mitreißen, könnte das aber die plötzliche Trennung bedeuten.

Wassermann Monatshoroskop: Dezember 2024 – Fazit

Der Dezember hält für das Sternzeichen Wassermann laut Monatshoroskop sowohl gute Gelegenheiten und Erfolge als auch große Rückschläge bereit. Probierst du dich als Luftzeichen bei der Gesundheit mal durch das bunte Angebot an Heilmethoden, kannst du die Hürden des Monats bestimmt gestärkte überwinden. Bleibe bei der Karriere am Ball und lasse die Alltagsfragen und private Angelegenheiten am besten zu Hause. Bist du mit deinem Liebsten vereint, kannst du als Sternzeichen Wassermann deine Glückssträhne genießen.

Das Monatshoroskop reicht dir nicht? Möchtest du einen tiefen Einblick in die Charakterzüge und Eigenschaften deines Sternzeichens erhalten, bist du hier genau richtig. Wir verraten dir alles über dein Sternzeichen Wassermann.