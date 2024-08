Monatshoroskop Jungfrau: Was erwartet dich im September 2024?

Für den nächsten Monat deuten die Sterne eine spannende Reise, durch die dich das Universum leiten wird. Sonne, Mond und Sterne weisen den einzelnen Sternzeichen den richtigen Weg, um die Herausforderungen und Chancen des nächsten Monats zu meistern. Welcher ist im nächsten Monat dein Powerplanet und wo erwarten dich Querschläger? Auch dem Sternzeichen Jungfrau stehen ein paar Ereignisse bevor, mit denen du garantiert nicht rechnest. Was das Horoskop über deinen kommenden Monat verrät, erfährst du hier.

Als Sternzeichen Jungfrau bist du zwischen dem 24. August und dem 23. September geboren. Deine perfektionistischen und zielstrebigen Eigenschaften liefern dir die perfekten Voraussetzungen, um den nächsten Monat zu bewältigen. In Gesundheit, Karriere und Liebe stehen dem Sternzeichen Jungfrau eine Zeit voller Ereignisse und Erkenntnisse bevor. Vor allem dein regierender Planet Merkur könnte für dich zum Glücksfaktor werden. Ein Blick auf dein Monatshoroskop offenbart dir die Geheimnisse der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Erfahre jetzt, wie die Sterne im September für dein Sternzeichen Jungfrau stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Wie sieht es in der Karriere aus? Und wie steht es in der Liebe?

Was erwartet die Jungfrau im nächsten Monat in der Gesundheit?

Das Sternzeichen Jungfrau ist in drei zeitliche Dekaden eingeteilt, die von unterschiedlichen Planeten im Universum beeinflusst werden. Für Jungfrauen der zweiten Dekade (03.09. – 12.09.) ist die Gesundheit durch den Einfluss von Saturn besonders wichtig. Im September wirst du als Sternzeichen Jungfrau durch die rückläufige Bewerbung von Saturn in der Gesundheit herausgefordert. Doch sei unbesorgt: Das Monatshoroskop sieht voraus, dass du mit deinem Sternzeichen Jungfrau die perfekten Eigenschaften mitbringst, um den nächsten Monat zu meistern. Die astrologische Schwere des Septembers solltest du als Jungfrau mit Leichtigkeit bewältigen können. Schon am 8. September ist deine Jungfrau-typische Disziplin gefragt, um in der Gesundheit weiterhin fit zu bleiben. Im September wird es für Jungfrauen wichtig, in der Gesundheit realistisch zu bleiben und nicht übers Ziel hinauszuschießen. Rückschläge sind etwas ganz Normales!

Die Begegnungen von Mond und Saturn werden das Sternzeichen Jungfrau im September immer wieder an ihr Pflichtgefühl erinnern. Denn eins ist klar: Im September wird es laut Monatshoroskop auf keinen Fall einfach werden. Du wirst als Sternzeichen Jungfrau zur Monatsmitte des Septembers daran zweifeln, ob deine Mühen überhaupt etwas wert sind, wenn du keine Fortschritte siehst. Halte deine Ziele darum möglichst realistisch und besinne dich darauf, dass du auch im aktuellen Zustand gut bist. Deine Widerstandskraft verspricht dir am 25. September besonders nützlich zu sein. Versuche, über Routinen und Beständigkeit an deine Ziele zu kommen und überstürze nichts. Solange du als Jungfrau im September in der Gesundheit gut aufgestellt bist, gibt es keinen Grund zur Sorge. Es könnte viel Schlimmer sein!

Wie sieht es laut Monatshoroskop bei der Karriere der Jungfrau aus?

In deiner Karriere erwartet dich als Sternzeichen Jungfrau im Monat September laut Monatshoroskop eine spannende Reise. Jungfrauen der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) werden im September von Glücksplanet Merkur angetrieben. Die Rückläufigkeit von Merkur wird dich im September immer wieder vor die Herausforderung stellen, dich in der Karriere als Sternzeichen Jungfrau zu beweisen. Schon zu Beginn des Septembers kannst du in der Karriere glänzen – durch Glücksplanet Merkur verschaffst du dir mit Leichtigkeit einen Vorteil. Du wirst im September feststellen, dass sich dir viel mehr Möglichkeiten bieten, als du es als Jungfrau gewohnt bist. Das Monatshoroskop rät dazu, ungewöhnliche Ideen mit Vorsicht zu bedenken. Im September solltest du laut Horoskop als Jungfrau keine Risiken eingehen. Scheinen bestimmte Faktoren noch so erfolgsversprechend, tragen sie doch kein echtes Potenzial in sich.

Der Vorteil der Jungfrauen im nächsten Monat: Ab dem 9. September ist Merkur in deinem Zeichen und lässt dich deine Ziele mit Leichtigkeit erreichen. Mit deinem Fokus, Gedächtnis und Urteilsvermögen wirst du als Jungfrau am 12. September laut Horoskop mit Leichtigkeit wissen, was zu tun ist. Das Monatshoroskop sieht voraus, dass sie Sterne am 18. September für die Jungfrau schlecht stehen werden. Hier solltest du dich nicht runterziehen lassen, sondern deinen Jungfrau-typischen Pessimismus als Antrieb nutzen, um dich in der Karriere zu verbessern. Dein Perfektionismus wird für das Sternzeichen Jungfrau im nächsten Monat laut Horoskop zum besten Antrieb! Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, wirst du deine Ziele am Ende des Septembers mit Leichtigkeit umsetzen.

Glückstage der Jungfrau im September 2024: 03. September 2024 : Mit dem Neumond in deinem Zeichen ist es der perfekte Tag für einen Neustart.

: Mit dem Neumond in deinem Zeichen ist es der perfekte Tag für einen Neustart. 09. September 2024 : Heute wirst du von wichtigen Erkenntnissen profitieren.

: Heute wirst du von wichtigen Erkenntnissen profitieren. 29. September 2024: In der Liebe wird es für dich besonders sinnlich.

DAS hält die Liebe im nächsten Monat für die Jungfrau parat

Das Monatshoroskop kündigt dir im September als Sternzeichen Jungfrau in der Liebe eine spannende Zeit an. Für Jungfrauen aus der dritten Dekade (13.09. – 23.09.) ist es jetzt an der Zeit, in der Liebe durchzustarten. Schon zu Beginn des Monats kommen Jungfrau-Singles und Vergebene auf ihre Kosten, wenn Venus wichtige Signale sendet. Als bodenständiges Erdzeichen kann es für die Jungfrau schwer sein, sich in der Liebe auszudrücken. Wagst du am 13. September einen Schritt über dich hinaus, wirst du als Sternzeichen Jungfrau in der Liebe mit Leichtigkeit große Gefühle ernten. Das Horoskop rät der Jungfrau im nächsten Monat dazu, die typische Schüchternheit abzulegen. Es hat noch niemandem geschadet, ein bisschen Initiative zu zeigen.

Am 15. September sagt das Monatshoroskop der Jungfrau besonders gute Konstellationen in der Liebe voraus. Setzt zu als Jungfrau auf deinen Charme, bist freundlich und einfühlsam, wirst du mit Leichtigkeit einen Fang machen oder deine Beziehung auf das nächste Level heben. Wer zudem einen Schritt aus der Komfortzone macht, wird von den Sternen besonders belohnt werden. In der Liebe musst du als Jungfrau lernen, dass Routinen nicht immer funktionieren – ein bisschen Abwechslung schadet nie. Stößt du in der Liebe im September auf Zurückweisung, darfst du dich als Jungfrau nicht unterkriegen lassen. Mit deinem Charme wird es dir mit Leichtigkeit gelingen, den Weg der Sterne wieder zu befolgen.

Jungfrau Monatshoroskop: September 2024 – Fazit

Für das Sternzeichen Jungfrau behält sich das Monatshoroskop im September 2024 einige spannende Herausforderungen vor. Indem du die Ratschläge des Universums befolgst und die Energie von Saturn, Venus und Merkur annimmst, kannst du den Monat September mit Leichtigkeit zu einem wahren Highlight machen. Versuche, deine Stärken und Schwächen im nächsten Monat an den richtigen Stellen auszuspielen. Wenn du an dir selbst arbeitest, steht der Monat September für das Sternzeichen Jungfrau unter einem guten Stern.

