Monatshoroskop Jungfrau: Was erwartet dich im Mai 2025?

Für den nächsten Monat deuten die Sterne eine spannende Reise, durch die dich das Universum leiten wird. Sonne, Mond und Sterne weisen den einzelnen Sternzeichen den richtigen Weg, um die Herausforderungen und Chancen des nächsten Monats zu meistern. Welcher ist im nächsten Monat dein Powerplanet und wo erwarten dich Querschläger? Auch dem Sternzeichen Jungfrau stehen ein paar Ereignisse bevor, mit denen du garantiert nicht rechnest. Was das Horoskop über deinen kommenden Monat verrät, erfährst du hier.

Als Sternzeichen Jungfrau bist du zwischen dem 24. August und dem 23. September geboren. Deine perfektionistischen und zielstrebigen Eigenschaften liefern dir die perfekten Voraussetzungen, um den nächsten Monat zu bewältigen. In Gesundheit, Karriere und Liebe stehen dem Sternzeichen Jungfrau eine Zeit voller Ereignisse und Erkenntnisse bevor. Vor allem dein regierender Planet Merkur könnte für dich zum Glücksfaktor werden. Ein Blick auf dein Monatshoroskop offenbart dir die Geheimnisse der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Mai 2025 für dein Sternzeichen Jungfrau stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Wie sieht es in der Karriere aus? Und wie steht es in der Liebe?

Was erwartet die Jungfrau im Mai in der Gesundheit?

Als Sternzeichen Jungfrau nimmst du das Leben gerne besonders ernst und bist nicht mit weniger zufrieden als der absoluten Perfektion. Genau dieses Denken wird dem Sternzeichen Jungfrau im Mai nach Monatshoroskop in der Gesundheit aber zum Verhängnis. Denn läuft es einmal nicht nach Plan, ist die Jungfrau schnell pessimistisch. Laut Horoskop lastet schon zum Start des nächsten Monats ein düsterer Schatten über der Seele des Sternzeichens Jungfrau – am 1. Mai gibt es Anzeichen für eine tiefe Traurigkeit oder gar Depression über deinem Sternzeichen. Vor allem Jungfrauen aus der zweiten Dekade (03.09. – 12.09.) müssen laut Horoskop im Mai lernen, die Erwartungen an sich selbst kleiner zu halten. Setze dir darum gleich zum Monatsbeginn ein realistisches Ziel in der Gesundheit, das du im Mai als Jungfrau umsetzen kannst. Zweifle nicht an deinen Fähigkeiten und gehe bei der Fitness mit sicheren Schritten ans Ziel!

Solltest du als Jungfrau bei der Gesundheit auf Probleme stoßen, braucht es einfach etwas mehr Zeit. Hältst du dich an deine eigenen Vorgaben, optimierst deinen Trainingsplan und passt deine Ernährung an, wird es in der Gesundheit der Jungfrau zur Monatsmitte nach Horoskop schon besser aussehen. Schon am 13. Mai gibt es Zeichen für eine gute körperliche und mentale Verfassung des Sternzeichens Jungfrau im Horoskop. Siehst du erstmal, wie du Fortschritte machst, gibt das dem Sternzeichen Jungfrau im Mai nach Horoskop einen ordentlichen Antrieb. Mit deinen Jungfrau-typischen Fähigkeiten, der Arbeitsfreude und dem Planungsgeschick, bist du am 30. Mai in der Gesundheit perfekt aufgestellt.

Auch interessant: Edelsteine zum Sternzeichen: Was ist dein Geburtsstein?

Wie sieht es laut Monatshoroskop bei der Karriere der Jungfrau aus?

In der Karriere der Jungfrau sieht es im Mai nach Monatshoroskop sehr gut aus, denn dein Herrscherplanet Merkur befindet sich auf seiner direkten Laufbahn und fördert so deine Fähigkeiten. Schon am Anfang des nächsten Monats könnten sich der Jungfrau nach Horoskop jedoch im Job ein paar Hürden stellen, die dir deine Arbeit erschweren: Komplikationen am Arbeitsplatz und unvorhergesehene Ereignisse. Als Jungfrau musst du gerade jetzt auf deine starken Fähigkeiten setzen, die von Merkur gefördert werden. Behältst du alles im Auge, hast du ab dem 10. Mai als Sternzeichen Jungfrau in der Karriere dann wieder die Kontrolle. Nach Monatshoroskop liefert dir dein Unterbewusstsein im Mai entscheidende Hinweise, die du überdenken und dann umsetzen solltest, um im Job voranzukommen. Aber Achtung: Von unehrlichem Handeln rät das Monatshoroskop dem Sternzeichen Jungfrau im Mai ab.

Du solltest zwar zu deinem Vorteil arbeiten, nicht aber zu unehrlichen Mitteln greifen, um dir auf der Arbeit selbst unter die Arme zu greifen – das wird nach Horoskop auf Dauer nicht gut ausgehen. Befolgst du die Ratschläge des Monatshoroskops, wird es in der Karriere für Jungfrauen im Mai bergauf gehen. Vor allem Jungfrauen aus der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) sollten jobmäßig im Mai laut Horoskop auf die Details achten. Fällt dir einmal auf, an welchen Stellen du optimieren kannst, geht es für die Jungfrau ab dem 26. Mai in der Karriere in eine Glückssträhne. Unter der guten Konstellation aus Merkur und Saturn erhalten Jungfrauen nicht nur Geistesblitze, sondern auch eine besonders starke geschäftliche Intuition, die dir viele Erfolge bringt.

Glückstage der Jungfrau im Mai 2025: 5. Mai 2025 : Du triffst eine wichtige Entscheidung.

: Du triffst eine wichtige Entscheidung. 22. Mai 2025 : Mit deiner Strategie ziehst du jetzt nach vorne.

: Mit deiner Strategie ziehst du jetzt nach vorne. 26. Mai 2025: Ein tolles Gespräch heitert dich auf.

DAS hält die Liebe im Mai für die Jungfrau parat

In der Liebe wird im Mai laut Monatshoroskop für die Jungfrau deutlich, dass du etwas Abwechslung brauchst, um die Beziehung zu stärken. Schon am Anfang des Monats werden Jungfrauen feststellen, dass sie sich in der Liebe fehl am Platz fühlen – denn deine Gefühle müssen mal wieder neu entfacht werden. Gehe als Jungfrau am besten schon am 1. Mai ins Gespräch mit deinem Partner. Wirst du im nächsten Monat nicht besser darin, deine Gefühle und Wünsche zu kommunizieren, musst du in der Liebe mit einer Frostzeit rechnen. Lege dich in der Beziehung als Jungfrau fest, in welche Richtung es in der Liebe gehen soll, um wieder eine solide Basis zu schaffen. Ruhe dich nicht auf dem aus, was du in der Liebe bereits geschaffen hast, sondern sorge mit Abwechslung für neuen Schwung.

Besonders Jungfrauen aus der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) sollten sich in der Liebe nach Horoskop etwas einfallen lassen, um ein paar Dinge zu verändern. Mache mit deinem Partner eine Aktivität, die sich stark vom Alltag abgrenzt, macht ein gemeinsames Abenteuer oder bucht euch ein romantisches Erlebnis. Etwas frischer Wind kann der Beziehung des Sternzeichens Jungfrau im Mai laut Horoskop guttun. Befolgst du die Ratschläge des Monatshoroskops, herrscht zum Ende des Monats in der Beziehung ein harmonisches Verhältnis – deine Liebe wird garantiert neue Flammen tragen. Auch Jungfrau-Singles sagt das Monatshoroskop in der Liebe am Ende des Mais eine glückliche Zeit voraus.

Jungfrau Monatshoroskop: Mai 2025 – Fazit

Wenn es nach Monatshoroskop geht, werden Menschen vom Sternzeichen Jungfrau im Mai einen abwechslungsreichen Monat haben – denn die Abwechslung brauchen Jungfrauen, wenn der Monat für dich gut werden soll. In der Gesundheit, Karriere und der Liebe gibt es beim Sternzeichen Jungfrau im Mai ordentlich zu tun – kümmere dich darum, dass dein Leben wieder Fahrt aufnimmt. Indem Jungfrauen sich realistische Ziele setzen, kannst du deine Fähigkeiten nutzen, um deine Pläne zu verwirklichen. Baue in der Gesundheit auf, nutzen in der Karriere deine Chance und entzünde ein neues Feuer in der Liebe. Harte Arbeit wird den nächsten Monat für Jungfrauen unter einem hellen Stern sehen lassen.

Das Monatshoroskop reicht dir nicht? Wenn du wirklich alles zum Sternzeichen Jungfrau wissen willst, haben wir die perfekten News für dich! Welche die genauen Eigenschaften und Charakterzüge des Sternzeichens Jungfrau sind, erfährst du hier.