Monatshoroskop Fische: Was erwartet dich im Dezember 2024?

Obwohl du dich als Sternzeichen Fische gerne vom Strom mitreißen lässt, ist es gar nicht so schlecht, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein. Denn du kannst dich auf eine spannende astrologische Reise freuen. Mit der Ausgeglichenheit des Sternzeichens Fische fällt es dir leicht, dich an die Umstände des Lebens anzupassen. Doch was verrät das Monatshoroskop über den nächsten Monat der Fische?

Als Sternzeichen Fische bist du zwischen dem 20. Februar und dem 20. März geboren. Mit deiner Kreativität wirst du das Beste aus allem machen, was das Horoskop für dich bereithält. Dein regierender Planet Neptun könnte für dich im nächsten Monat nicht nur eine bedeutende Kraftquelle, sondern auch eine Liebesbotin sein. Was das Monatshoroskop im nächsten Monat für das Sternzeichen Fische bereithält, verraten wir dir.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Fische

Erfahre jetzt, wie die Sterne im November für das Sternzeichen Fische stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit ist in der Karriere zu rechen? Und worauf kannst du dich in der Liebe gefasst machen?

Was hält das Monatshoroskop für die Gesundheit der Fische im Dezember bereit?

Für das Sternzeichen Fische steht auch der Dezember vollständig im Zeichen der Gesundheit – Saturn bewegt sich so schnell nicht fort. Leider müssen Fische sich auch in den kommenden Jahren vorsehen, denn bis 2026 bleibt Saturn in deinem Sternzeichen und wird dich in der Gesundheit auf die Probe stellen. Vor allem Fische aus der zweiten Dekade (01.03. – 10.03.) müssen in der Gesundheit im Dezember 2024 präventive Maßnahmen ergreifen, um gestärkt in das neue Jahr zu gehen. Achte auf deine Gesundheit, versuche deine Psyche und deinen Körper zu stärken und halte dich als Sternzeichen Fische von Genussgiften fern. Das Monatshoroskop sagt voraus, dass Fische mit dem richtigen Training im Dezember in der Gesundheit gut aufbauen können. Auch in der Ernährung sollte das Sternzeichen Fische laut Horoskop im nächsten Monat Acht geben. Drossle den Konsum von Genussgiften, und du wirst zu neuer Stärke gelangen. Indem du dich und deine Gesundheit organisierst, kannst du den Verführungen als Sternzeichen Fische widerstehen und die Hürden von Saturn bewältigen.

Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, werden Fische sich am 23. Dezember in bester Lage befinden, um die Energie von Mars und Mond anzunehmen. Mit der Kraft von Mars werden Menschen vom Sternzeichen Fische zum Ende des nächsten Monats laut Horoskop zu neuer Lebensenergie kommen. Nutze diese Energie, um am Jahresende nochmal alles aus 2024 rauszuholen. Pushe dich als Sternzeichen Fische in deinem Training, um Ziele zu erreichen und sorge parallel für die richtige Entspannung, um wieder herunterzukommen. Das Monatshoroskop sagt den Fischen voraus, dass du dich im Dezember stark und unbesiegbar fühlen wirst. Im Dezember kann die perfekte Mischung aus Ruhe und Anstrengung die Gesundheit der Fische stark fördern.

Womit müssen Fische im Dezember in der Karriere rechnen?

Menschen vom Sternzeichen Fische werden im Dezember laut Horoskop in der Karriere mit einigen Rückschlägen rechnen müssen. Besonders Fische aus der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) müssen sich laut Monatshoroskop auf einige unschöne Ereignisse in der Karriere einstellten. Als emotionaler Fisch reagierst du im Dezember auf die Umstände am Arbeitsplatz besonders empfindlich. Vor allem am 5. Dezember solltest du dir als Sternzeichen Fische darum eine emotionale Resistenz aufbauen, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Lässt du dich zu stark von den Handlungen anderer aus der Bahn werfen, könnte es beim Sternzeichen Fische zu emotionalen Gefühlsausbrüchen kommen, die dir in der Karriere laut Horoskop im nächsten Monat keinen Gefallen tun. Drossle deine Reizbarkeit und du wirst sehen, dass Probleme auch in ruhigen Gesprächen beseitigt werden können.

Am 11. Dezember solltest du als Sternzeichen Fische zusätzlich darauf achten, dich nicht in den Vergleich mit anderen zu stellen. Es könnte vorkommen, dass Kollegen am Arbeitsplatz besser wegkommen als du – das Monatshoroskop empfiehlt, dir diesen Umstand als Sternzeichen Fische nicht zu Herzen zu nehmen. Halte dich nicht an Centbeträgen auf, die dir das Leben schwer machen. Besinne dich auf deine eigenen Stärken und mache dir als Fisch bewusst, mit welchen Fähigkeiten du in der Karriere punkten kannst. Du kannst nicht jeden zufrieden stellen! Mit deinem eindrucksvollen Geist wirst du als Sternzeichen Fische am 17. Dezember laut Monatshoroskop punkten können. Deine Fische-typischen Eigenschaften können dich laut Horoskop im nächsten Monat weiterbringen: Setze Kreativität und Phantasie richtig ein und du wirst deine Ziele umsetzen. Mit deinen einzigartigen Ideen wirst du dich als Fisch stark abgrenzen und überzeugen. Organisierst du am Jahresende eine clevere Liste mit Verbesserungsvorschlägen für das neue Jahr, wird das bleibenden Eindruck hinterlassen.

Glückstage der Fische im Dezember 2024: 4. Dezember 2024 : Heute schwebst du sogar über Wolke Sieben!

DAS erwartet Fische in der Liebe

Als Sternzeichen Fische dürstet es dich laut Monatshoroskop im Dezember nach Liebe und Romantik – doch nicht jeder wird sein Glück finden. Vor allem Fische aus der dritten Dekade (11.03. -20.03.) werden von Liebesplanet Neptun im nächsten Monat laut Horoskop in ihren romantischen Gefühlen beeinflusst – den Neptun steht den ganzen Dezember über im Sternzeichen Fische. Schon am 2. Dezember macht sich der Liebesdurst des Sternzeichens Fische bemerkbar. Zum Problem könnte das werden, wenn dein Partner nicht auf deine Bedürfnisse reagiert. Das Monatshoroskop warnt davor, sich jetzt auf keinen Fall zu den Genussgiften zu flüchten! Indem du deine romantischen Gefühle kommunizierst, kannst du am 4. Dezember zum wahren Höhepunkt kommen, wenn sich Neptun der Liebesbotin Venus am Himmel begegnet. Gib deinen Träumen nach und die Verführungen werden gelingen! Auch Fische-Singles steht einer atemberaubenden Nacht laut Horoskop im nächsten Monat nichts im Weg.

In der Monatsmitte könnte sich das Liebesglück des Sternzeichens Fische laut Horoskop aber ins Gegenteil verkehren. Als Sternzeichen Fische neigst du auch in der Liebe dazu, alles für deinen Partner zu geben – doch dein Liebesdurst könnte ihn im Dezember vor den Kopf stoßen. Das Monatshoroskop rät den Fischen dazu, lieber genau zu erfragen, wonach sich dein Partner wirklich sehnt. Schaffst du es, bis zum 25. Dezember deine Gefühle zu kommunizieren und sie auf deinen Partner abzustimmen, wirst du als Sternzeichen Fische dein Liebesglück finden.

Fische Monatshoroskop: Dezember 2024 – Fazit

Für dein Sternzeichen Fische könnten sich im Dezember einige gute Gelegenheiten ergeben, solange du den Rat des Monatshoroskops befolgst. An oberste Stelle solltest du im nächsten Monat deine mentale und körperliche Gesundheit setzen, von der alle Erfolge des Sternzeichens Fische abhängig sind. Achte darauf, den Genussgiften fernzubleiben und fokussiere dich auf deine Kreativität, um an deine Ziele zu kommen. Stimmst du deine innere Gefühlslage ab und organisierst dich mit deinem Partner, steht auch dem romantischen Höhenflug nichts im Weg. Das Monatshoroskop verspricht den Fischen im Dezember 2024 eine atemberaubende Zeit.

Jetzt hast du einen Einblick in dein Horoskop für den nächsten Monat erhalten. Willst du mehr über die astrologische Zusammensetzung deines Sternzeichens wissen? Hier verraten wir dir alles zu deinem Sternzeichen Fische.