Monatshoroskop Fische: Was erwartet dich im November 2024?

Obwohl du dich als Sternzeichen Fische gerne vom Strom mitreißen lässt, ist es gar nicht so schlecht, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein. Denn du kannst dich auf eine spannende astrologische Reise freuen. Mit der Ausgeglichenheit des Sternzeichens Fische fällt es dir leicht, dich an die Umstände des Lebens anzupassen. Doch was verrät das Monatshoroskop über den nächsten Monat der Fische?

Als Sternzeichen Fische bist du zwischen dem 20. Februar und dem 20. März geboren. Mit deiner Kreativität wirst du das Beste aus allem machen, was das Horoskop für dich bereithält. Dein regierender Planet Neptun könnte für dich im nächsten Monat nicht nur eine bedeutende Kraftquelle, sondern auch eine Liebesbotin sein. Was das Monatshoroskop im nächsten Monat für das Sternzeichen Fische bereithält, verraten wir dir.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Fische

Erfahre jetzt, wie die Sterne im November für das Sternzeichen Fische stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit ist in der Karriere zu rechen? Und worauf kannst du dich in der Liebe gefasst machen?

Was hält das Monatshoroskop für die Gesundheit der Fische im November bereit?

Fische müssen im gesamten Jahr 2024 extrem auf ihre Gesundheit achten, denn der Saturn steht in deinem Sternzeichen – auch im November musst du den Genussgiften widerstehen. Im November 2024 sind vor allem Fische aus der zweiten Dekade (01.03. – 10.03.) von den astrologischen Einflüssen des Saturn betroffen. Das Monatshoroskop macht deutlich, dass du als Sternzeichen Fische im November direkt zum Start besonders vorsichtig sein musst. Drossle deine Anspannung und fokussiere dich als Sternzeichen Fische im nächsten Monat auf die innere Kraft. Wenn Saturn und Mond sich am 6. November begegnen, ist es wichtig, sich auf eine gesunde Lebensweise zu besinnen – stelle deine Ernährung um und verzichte bei Genussgiften. Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, wird dein Sternzeichen Fische vor Energie strömen.

Das Monatshoroskop empfiehlt dem Sternzeichen Fische, sich im November einfach mal locker zu machen. Du musst deine Kräfte nicht komplett mobilisieren, um zu zeigen, was du draufhast. Meditation und Entspannungstechniken bringen dich laut Monatshoroskop im November viel weiter. Distanzierst du dich im nächsten Monat von den Genussgiften, wird dich laut Monatshoroskop am 16. November eine große Energieflut treffen. Lässt du dich von den Genussgiften verlocken, sieht das aber anders aus – sie machen dich resistent für die Energie von Kraftplanet Mars und schwächen deine seelische und körperliche Kraft. Nimmst du die astrologischen Veränderungen am Himmel an, kannst du der Welt zum Monatsende des Novembers als Sternzeichen Fische zeigen, was du draufhast.

Auch interessant: Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zusammen?

Womit müssen Fische im November in der Karriere rechnen?

In der Karriere profitieren Fische von der typischen Charakterstärke ihres Sternzeichens: der Kreativität. Auch im nächsten Monat werden Fische laut Monatshoroskop von kreativen Einfällen in der Karriere gesegnet. Für Fische aus der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) könnte die Abenteuerlust der Fantasie im November aber zum Problem werden. Zum Monatsbeginn wird die Kreativität des Sternzeichens Fische durch Merkur eingeheizt. Am Arbeitsplatz könnte es jedoch zu Verhältnissen kommen, die dich in deinen Stärken einschränken. Das Gefühl der Zwänge könnte dem Sternzeichen Fische laut Monatshoroskop am 14. November zum Verhängnis werden. Indem du dich nach den Vorgaben organisierst, kannst du ein Unglück abwenden. Drossle schon zu Beginn des Monats deine Erwartungen an den Karriereaufstieg – die Sterne sind dem Sternzeichen Fische im November weniger wohlgesonnen.

Das könnte beim Sternzeichen Fische laut Monatshoroskop dazu führen, dass du plötzlich mehr auf deine Finanzen achtest. Du bist als Sternzeichen Fische zwar sehr detailverliebt, doch das sollte nicht dazu führen, dass dir kleine Centbeträge einen Strich durch die Rechnung machen. Übst du dich im November an deiner Geduld, wird dich deine ausstehende Belohnung früher erreichen, als du ahnst. Am 19. November könnte das Sternzeichen Fische laut Monatshoroskop von Pluto herausgefordert werden – drossle deine Reize und bleibe gelassen. Organisierst du im November deine Finanzen, wirst du dich in deiner Abenteuerlust auch nicht einschränken müssen. Nimmst du die Hinweise des Monatshoroskops an, wirst du als Sternzeichen Fische am Monatsende wieder von deiner Kreativität profitieren können.

Glückstage der Fische im November 2024: 10. November 2024 : Höre heute auf dein Herz – es wird dich leiten.

: Höre heute auf dein Herz – es wird dich leiten. 12. November 2024 : Du machst einen großen Schritt nach Vorne.

: Du machst einen großen Schritt nach Vorne. 19. November 2024: In der Liebe triffst du die richtige Entscheidung!

DAS erwartet Fische im November in der Liebe

Das Sternzeichen Fische schwebt laut Monatshoroskop im November im siebten Himmel – denn Neptun steht den ganzen nächsten Monat in deinem Zeichen. Bist du als Sternzeichen Fische aus der dritten Dekade (11.03. -20.03.), darfst du dich im nächsten Monat auf einen romantischen Höhenflug gefasst machen. Unmittelbar zu Beginn des Monats wirkst du unfassbar anziehend auf andere. Mit deinem Einfühlungsvermögen punktest du in der Liebe als Sternzeichen Fische im November besonders. Das Horoskop sagt den Fischen im November einen atemberaubenden Monat in der Liebe voraus. Wenn Venus und Neptun am 9. November gut zueinanderstehen, wirst du dazu neigen, dich von deinen Gefühlen leiten zu lassen – hier steht ein unvergessliches romantisches Ereignis bevor. Aber Achtung: Du solltest deinen Verstand nicht komplett ausschalten, denn sonst könnte es gefährlich werden!

Zu Monatsmitte des Novembers wird die Energie von Neptun direkt von der Sonne angetrieben. Das Monatshoroskop rät dazu, jetzt auf dein Fische-typisches Mitgefühl zu setzen, um in der Liebe zu punkten. Sowohl vergebene Fische als auch Fische-Singles werden laut Horoskop im nächsten Monat eine Hochphase in der Liebe erleben. Indem du im November als Sternzeichen Fische viel zurückgibst und auch mal selbst romantische Momente organisierst, kannst du deine Liebe auf ein neues Level heben. Nimm das Ruder in die Hand! Das Monatshoroskop macht deutlich: Die Liebe der Fische steht im November unter einem guten Stern! Mit deiner Anziehungskraft wirst du am Monatsende auf eine gute Zeit vorausblicken.

Fische Monatshoroskop: November 2024 – Fazit

Nimmst du dich im November dem Weg des Monatshoroskops an, stehen dem Sternzeichen Fische im nächsten Monat beeindruckende Zeiten bevor. Achte im November als Sternzeichen Fische vor allem darauf, äußeren Reizen zu widerstehen und deine drossle deine inneren Reize. Solange du nicht über die Stränge schlägst und dich in deinen Stärken organisierst, steht einem erholsamen Monat laut Horoskop nichts im Weg. Halte dich von Genussgiften fern und du wirst sehen, dass du es in Gesundheit, Liebe und Karriere als Sternzeichen Fische im nächsten Monat draufhast.

Jetzt hast du einen Einblick in dein Horoskop für den nächsten Monat erhalten. Willst du mehr über die astrologische Zusammensetzung deines Sternzeichens wissen? Hier verraten wir dir alles zu deinem Sternzeichen Fische.