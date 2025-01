Monatshoroskop Fische: Was erwartet dich im Januar 2025?

Obwohl du dich als Sternzeichen Fische gerne vom Strom mitreißen lässt, ist es gar nicht so schlecht, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein. Denn du kannst dich auf eine spannende astrologische Reise freuen. Mit der Ausgeglichenheit des Sternzeichens Fische fällt es dir leicht, dich an die Umstände des Lebens anzupassen. Doch was verrät das Monatshoroskop über den nächsten Monat der Fische?

Als Sternzeichen Fische bist du zwischen dem 20. Februar und dem 20. März geboren. Mit deiner Kreativität wirst du das Beste aus allem machen, was das Horoskop für dich bereithält. Dein regierender Planet Neptun könnte für dich im nächsten Monat nicht nur eine bedeutende Kraftquelle, sondern auch eine Liebesbotin sein. Was das Monatshoroskop im nächsten Monat für das Sternzeichen Fische bereithält, verraten wir dir.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Fische

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Januar 2025 für das Sternzeichen Fische stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit ist in der Karriere zu rechen? Und worauf kannst du dich in der Liebe gefasst machen?

Was hält das Monatshoroskop für die Gesundheit der Fische im Januar bereit?

In der Gesundheit verheißt das neue Jahr für Fische laut Monatshoroskop keinen Neustart durch das Universum. Wie auch schon im Dezember steht der Saturn auch im Januar noch im Sternzeichen Fische. Besonders Fische aus der zweiten Dekade (01.03. – 10.03.) müssen sich im Januar in der Gesundheit beweisen. Im nächsten Monat wird dein Sternzeichen zu spüren bekommen, dass die Besserung nicht von sich aus einkehrt – du musst etwas an deinem Lebensstil ändern. Hast du dir Neujahrsvorsätze für deine Gesundheit gemacht, wird es beim Sternzeichen Fische schon am 3. Januar Zeit, um aus Träumen die Realität werden zu lassen. Als sensibles Wasserzeichen fühlen sich Fische dazu verleitet, im Strom der alten Zeit zu schwimmen. Doch Träumer müssen jetzt aufwachen!

Gelingt es dir nicht, zum Jahreswechsel aus dir heraus zu kommen, könnte beim Sternzeichen Fische am 12. Januar eine schlechte Stimmung im Hormonhaushalt einkehren. Das Monatshoroskop warnt das Sternzeichen Fische im nächsten Monat davor, bei der Gesundheit in alte Muster zu verfallen. Greife nicht zum Alkohol, wenn du mal wieder melancholisch wirst! Auch andere Genussmittel verhelfen deinem Sternzeichen bei trauriger oder angespannter Stimmung nicht. Stattdessen rät das Monatshoroskop den Fischen dazu, am 18. Januar Gebrauch von der Mars-Energie zu machen. Nimm dir dein Gefühlsleben zum Anlass, um Frust und Wut im Fitnessstudio abzulassen oder melde dich zum Boxen an. Der Januar zeigt Fischen, dass du für deine Gesundheit ein anderes Ventil brauchst, dass deine mentale Gesundheit stärkt und dir neue Vitalität bringt. Befolgst du den Rat des Monatshoroskops, wird es dem Sternzeichen Fische am 27. Januar deutlich besser gehen.

Womit müssen Fische im Januar in der Karriere rechnen?

Als Träumer ist es für das Sternzeichen Fische nicht untypisch, sich im Beruf große Ziele auszumalen. Doch wenn Fische sich erhofft haben, zum Jahreswechsel einen großen Sprung auf der Karriereleiter zu machen oder ein fettes Plus auf dem Konto zu entdecken, ist jetzt Enttäuschung angesagt. Vor allem Fische aus der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) müssen im nächsten Monat laut Horoskop nennen, dass große Träume ihre Zeit brauchen, um in Erfüllung zu gehen. Schon am 3. Januar sollte sich das Sternzeichen Fische in der Geduld üben. Das Monatshoroskop empfiehlt den Fischen, im Januar alle Sinne in der Karriere zu schärfen – so wirst du deine Gelegenheit auf keinen Fall verpassen, wenn sie sich dir bietet. Denn sind Fische im nächsten Monat zu sehr in ihren Träumen und Fantasien gefangen, werden sie ihren großen Moment nicht erleben.

Am 6. Januar stehen die Sterne für Fische besonders schlecht, wenn das Unterbewusstsein von den Konstellationen am Himmel bestärkt wird – denn hier wird Fischen das praktische Denken schwerfallen. Konzentration ist im Januar in der Karriere der Fische das oberste Gebot. Lasse dir von Kollegen keine ungünstigen Dinge schönreden und bleibe deinen Fähigkeiten treu. Kreativität zahlt sich für Fische im Job bekanntlich immer aus, doch das sollte nicht für Lügen und Täuschungen gelten – Unwahrheiten bringen deinem Sternzeichen im Januar laut Horoskop großes Unglück. Bahn sich ab dem 12. Januar im Job ein großes Chaos an, müssen Fische versuchen, standhaft zu bleiben. Nutze deine Instinkte, um einen passenden Ausweg aus der Problematik zu finden – das Monatshoroskop sieht voraus, dass Fische im Januar dabei erfolgreich sein werden. Die positive Resonanz aus der Karriere könnte aber auch zum Monatsende noch auf sich warten lassen.

Glückstage der Fische im Januar 2025: 3. Januar 2025 : Jemand bekundet dir seine Liebe.

: Jemand bekundet dir seine Liebe. 20. Januar 2025 : Heute ist dein ganz besonderer Tag.

: Heute ist dein ganz besonderer Tag. 26. Januar 2025: Rede offen über deine Gefühle.

DAS erwartet Fische im Januar in der Liebe

In der Liebe sagt das Monatshoroskop den Fischen im Januar eine glückliche Zeit voraus. Sowohl dein herrschender Planet Neptun als auch Liebesgöttin Venus stehen dem Sternzeichen Fische im Januar zu Beginn des Venusjahrs bei. Als Sternzeichen Fische der dritten Dekade (11.03. -20.03.) darfst du dich ab dem 3. Januar über besonders romantische Momente in der Liebe freuen. Das Monatshoroskop sagt den Fischen voraus, dass ihr im nächsten Monat in der Beziehung auf Empathie setzen solltet. Zeigst du deinem Partner am 5. Januar dein Mitgefühl, wird das die Beziehung der Fische fördern. Andersherum werden Fische im nächsten Monat ebenso von Zärtlichkeiten überhäuft werden. Um deiner Beziehung einen neuen Schwung zu geben oder als Fische-Single erfolgreich zu werden, hat das Monatshoroskop spannende Tipps für dich.

Der 14. Januar ist für Fische ein guter Tag, um der Liebe mal einen neuen Schritt zu wagen – Venus und Neptun beglücken dein Schicksal. Als Fische-Single könntest du bei einer einzigartigen Aktivität auf den Menschen aus deinen Träumen treffen. Vergebene Fische sollten mit ihrem Partner einen Ausflug machen oder ein romantisches Restaurant besuchen, um den Abend leidenschaftlich ausklingen zu lassen. Mag es im Januar doch zu härteren Zeiten kommen, kannst du dem Schicksal als Sternzeichen Fische mit deinem Einfühlungsvermögen beweisen, dass deine Beziehung stark genug ist, um den Herausforderungen zu trotzen. Hältst du dich als Sternzeichen Fische an die Ratschläge des Monatshoroskops, wird es am 28. Januar in der Liebe besonders romantisch zugehen.

Fische Monatshoroskop: Januar 2025 – Fazit

Für den Januar zeigt das Monatshoroskop dem Sternzeichen Fische an, dass Standhaftigkeit sich auszahlen kann. Rufe dir im nächsten Monat ins Gedächtnis: Gut Ding will Weile haben. Achte in der Gesundheit und der Karriere als Sternzeichen Fische im Januar darauf, nicht nur zu planen, sondern auch Dinge in die Tat umzusetzen. Denn von alleine kommt das Glück für Fische im nächsten Monat nicht. Zeigst du dich mit offenem, suchst dir zum Alltagsstress einen Ausgleich und nutzt kreative Ideen richtig, steht dem Sternzeichen Fische im Januar eine erfolgreiche Zeit bevor.

