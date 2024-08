Monatshoroskop Fische: Was erwartet dich im August 2024?

Obwohl du dich als Sternzeichen Fische gerne vom Strom mitreißen lässt, ist es gar nicht so schlecht, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein. Denn du kannst dich auf eine spannende astrologische Reise freuen. Mit der Ausgeglichenheit des Sternzeichens Fische fällt es dir leicht, dich an die Umstände des Lebens anzupassen. Doch was verrät das Monatshoroskop über den nächsten Monat der Fische?

Als Sternzeichen Fische bist du zwischen dem 20. Februar und dem 20. März geboren. Mit deiner Kreativität wirst du das Beste aus allem machen, was das Horoskop für dich bereithält. Dein regierender Planet Neptun könnte für dich im nächsten Monat nicht nur eine bedeutende Kraftquelle, sondern auch eine Liebesbotin sein. Was das Monatshoroskop im nächsten Monat für das Sternzeichen Fische bereithält, verraten wir dir.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Fische

Erfahre jetzt, wie die Sterne im August für das Sternzeichen Fische stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit ist in der Karriere zu rechen? Und worauf kannst du dich in der Liebe gefasst machen?

Was hält das Monatshoroskop für die Gesundheit der Fische bereit?

Das gesamte Jahr 2024 steht für Fische im Zeichen der Gesundheit – auch im August steht der Saturn in deinem Sternzeichen. Vor allem Fische aus der zweiten Dekade (01.03. – 10.03.) müssen im August 2024 laut Monatshoroskop bei der Gesundheit aufhorchen. In der Monatsmitte gibt es einige astrologische Herausforderungen, die das Sternzeichen Fische emotional und physisch auf die Probe stellen werden. Am 17. August verlässt dich mit der Begegnung von Saturn und Mond deine Kraftquelle – du fühlst dich schwach, ohne Energie und ausgelaugt.

Nehme die astrologischen Veränderungen am Himmelszelt als Warnung auf. Als Sternzeichen Fische solltest du dich im August nicht auf deine natürliche Ausgeglichenheit stützen. Mache im nächsten Monat viel, um deine Kraftquelle zu stärken: Entspannungstechniken, Ausdauersport und Krafttraining könnten für Fische im August hilfreich sein. Denn schon am 19. August wirst du von der Energie des Supermonds getroffen werden. Auch hier bist du auf deine innere Kraftquelle angewiesen, um nicht unter den astrologischen Verhältnissen zu leiden.

Womit müssen Fische im nächsten Monat in der Karriere rechnen?

Als Sternzeichen Fische ist die Kreativität deine größte Stärke. In der Karriere können sich Fische leidenschaftlich ihrer Fantasie hingeben und auch mal groß träumen. Fische aus der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) müssen in der Karriere im August stark sein – am Anfang des nächsten Monats steckst du in einem kreativen Loch. Es fällt dir schwer, dich auf deine Ziele zu fokussieren. Der August 2024 steht für Fische im Zeichen von Disziplin und harter Arbeit. Am 19. August wirst du dich in deiner Karriere beweisen müssen, wenn der Mond den Merkur negativ beeinflusst. Du kannst beruhigt aufatmen: Das Monatshoroskop ist dir wohlgesinnt.

Nach dem 20. August sieht das Monatshoroskop für Fische den Weg der Besserung vor. Sobald der Mond in dein Sternzeichen Fische tritt, kehrt deine Kraftquelle in der Karriere zurück und du kannst dich deinen Erfolgsstrategien widmen. Besinne dich auf deine innere Ruhe und lasse dich nicht von Ablenkungen mitreißen – dann wird dich deine Fantasie zu neuen Höchstleistungen bringen. Der 23. August wird für Fische ein besonders guter Tag in der Karriere werden, wenn Glücksplanet Jupiter deine Erfolgsstrategien unterstützt.

Glückstage der Fische im August 2024: 11. August 2024 : Heute solltest du es richtig romantisch zugehen lassen.

: Heute solltest du es richtig romantisch zugehen lassen. 26. August 2024 : In der Liebe wird es zwischen dir und deinem Partner endlich harmonisch.

: In der Liebe wird es zwischen dir und deinem Partner endlich harmonisch. 27. August 2024: Heute erzielst du beeindruckende Erfolge am Arbeitsplatz. Mond und Merkur sind auf deiner Seite!

DAS erwartet Fische im nächsten Monat in der Liebe

Für Fische wird der August laut Monatshoroskop ein sehr romantischer Monat werden. Bist du als Sternzeichen Fische aus der dritten Dekade (11.03. -20.03.) kannst du dich auf ein Hoch der leidenschaftlichen Gefühle freuen. Schon Anfang des Monats ist dir Liebesbotin Venus wohl gesinnt. Im nächsten Monat kommt beim Sternzeichen Fische das Zärtlichkeitsbedürfnis zum Vorschein – du sehnst dich nach Begehren und Berührung. Das Monatshoroskop wird die Erfüllung deiner Bedürfnisse begünstigen. Nicht nur Leidenschaft wird für Fische im August zum Thema, sondern auch die große Liebe. Im August 2024 sieht es für Fische nach einer bevorstehenden Heirat aus. Fische-Singles werden sich binden wollen.

Doch lasse dich als Sternzeichen Fische nicht zu sehr von dem Geflüster der Liebesbotin mitreißen. Selbst wenn astrologische Zeichen für dich zum Monatsende gut stehen, musst du deine Beziehung weiterhin pflegen – Leidenschaft kommt nicht von alleine! Verlange im nächsten Monat nicht zu viel von deinem Partner, sondern zeige in der Leidenschaft die Offensive. Fische-Singles sollten es laut Monatshoroskop eher entspannt angehen lassen, denn ansonsten könntest du dich im Strom der Liebesbotin selbst verlieren.

Fische Monatshoroskop: August 2024 – Fazit

Nimmst du dich im August dem Weg des Monatshoroskops an, kann der nächste Monat für das Sternzeichen Fische zum vollen Erfolg werden. Verlasse dich im August nicht auf deine natürlichen Stärken und verlasse den mitreißenden Strom. Wenn du dich als Sternzeichen Fische im August ganz auf dich selbst konzentrierst und das Ruder in die Hand nimmst, wirst du umso mehr von deiner Kraftquelle profitieren. Mit der Unterstützung der Liebesbotin wirst du den Weg der Sterne mit deiner leidenschaftlichen Art bestreiten. Zwar stellt dich das Monatshoroskop im August vor einige Hürden, doch nimmst du dich den Ratschlägen an, können sich deine Erfolgsstrategien sehen lassen.

Jetzt hast du einen Einblick in dein Horoskop für den nächsten Monat erhalten. Willst du mehr über die astrologische Zusammensetzung deines Sternzeichens wissen? Hier verraten wir dir alles zu deinem Sternzeichen Fische.