Monatshoroskop Fische: Was erwartet dich im April 2025?

Obwohl du dich als Sternzeichen Fische gerne vom Strom mitreißen lässt, ist es gar nicht so schlecht, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein. Denn du kannst dich auf eine spannende astrologische Reise freuen. Mit der Ausgeglichenheit des Sternzeichens Fische fällt es dir leicht, dich an die Umstände des Lebens anzupassen. Doch was verrät das Monatshoroskop über den nächsten Monat der Fische?

Als Sternzeichen Fische bist du zwischen dem 20. Februar und dem 20. März geboren. Mit deiner Kreativität wirst du das Beste aus allem machen, was das Horoskop für dich bereithält. Dein regierender Planet Neptun könnte für dich im nächsten Monat nicht nur eine bedeutende Kraftquelle, sondern auch eine Liebesbotin sein. Was das Monatshoroskop im nächsten Monat für das Sternzeichen Fische bereithält, verraten wir dir.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Fische

Erfahre jetzt, wie die Sterne im April 2025 für das Sternzeichen Fische stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit ist in der Karriere zu rechen? Und worauf kannst du dich in der Liebe gefasst machen?

Was hält das Monatshoroskop für die Gesundheit der Fische im April bereit?

Aufgepasst, liebes Sternzeichen Fische – denn deine Zeit ist vorbei! War der März noch voller guter Konstellationen für dein Sternzeichen, sieht das im April schon wieder anders aus. Die Sonne hat dein Sternzeichen Fische endgültig verlassen. Doch das muss für dein Sternzeichen Fische im nächsten Monat laut Horoskop noch nichts Schlimmes bedeuten. Hast du die Zeit im März als Sternzeichen Fische genutzt, um Energie zu tanken, ist der nächste Monat genau die richtige Zeit, um sie zu nutzen. Besonders Fische aus der zweiten Dekade (01.03. – 10.03.) sollten im April laut Monatshoroskop alles dafür tun, um die Gesundheit wieder auf Vordermann zu bringen. Achte auf deine Ernährung, treibe Sport und achte auf deinen Vitaminhaushalt. Als Sternzeichen Fische tendierst du dazu, dich vom Strom deiner Gefühle mitreißen zu lassen, wodurch du schnell in einen inneren Strudel deiner Emotionen gerätst und in dir selbst versinkst. Doch die mentale Gesundheit sollten Menschen vom Sternzeichen Fische im April auf keinen Fall hängen lassen!

Versuche dich als Sternzeichen Fische im April nicht zu sehr von äußeren Umständen beeinflussen zu lassen, suche dir einen Anker und schwimme gegen den Strom, wenn es sein muss. Befolgst du die Hinweise des Monatshoroskops, wirst du als Sternzeichen Fische am 10. April den nötigen Kraft-Boost empfangen. Gehe an die frische Luft, breche aus deiner Komfortzone und den hoffnungslosen Träumen aus – das bereichert deinen kreativen Geist und gibt dem Sternzeichen Fische im April nach Monatshoroskop die nötige Stärke. Im nächsten Monat wird es für dein Sternzeichen Fische wichtig, dein eigener Strom zu werden und nach vorne zu blicken. Der 29. April ist für Fische dann ein Tag, um in der Gesundheit standhaft zu bleiben – auch wenn die ganze Welt gegen dich zu steuern scheint. Beweise der Welt und dir selbst, dass du stärker bist, als man es von deiner sensiblen Seite erwartet.

Womit müssen Fische im April in der Karriere rechnen?

In der Karriere muss sich das Sternzeichen Fische im April nach Monatshoroskop auf eine anspruchsvolle Zeit des Wandels einstellen. Für Menschen unter dem Sternzeichen Fische aus der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) sieht es am Anfang des Monats mit Blick aufs Horoskop jobmäßig eher schlecht aus. Und zwar dann, wenn du dich von deiner inneren Unzufriedenheit mitreißen lässt. Vor allem Ungeduld und die Reizbarkeit werden nach Monatshoroskop im April zum Thema des Sternzeichens Fische, das nicht gerade für seine robuste Natur bekannt ist. Versuche, dich durch Missgeschicke, mangelnde Wertschätzung und falsch kalkulierte Ergebnisse beeinflussen zu lassen. Denn auch in der Karriere kann es nicht immer so laufen wie in deinen Träumen. Kommt es zu Spannungen am Arbeitsplatz, dürfen Fische im April nach Horoskop nicht dem Drang nachgeben, auszubrechen und ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Übe dich als Sternzeichen Fische im April in deiner Geduld – oft kannst du Lage nicht beeinflussen.

Befolgst du die Ratschläge des Monatshoroskops, erwartet das Sternzeichen Fische in der zweiten Monatshälfte des Aprils der Wandel der Gezeiten. Besonders die Zeit zwischen dem 7. April und 16. April sollten Fische nutzen, um den Träumen in der Karriere auf die Spur zu kommen – Glücksplanet Merkur steht jetzt in deinem Sternzeichen! Setze dich für deine Positionen ein, mache kreative Vorschläge und gehe unmittelbar ins Gespräch. Am 23. April wird sich für das Sternzeichen Fische dann zeigen, ob deine Träume in der Karriere in Erfüllung gehen. Zeige, dass du standhaft bist, lasse es aber nicht eskalieren, sondern gehe stets mir Ruhe vor. Besonders bei Meinungsverschiedenheiten solltest du deine Emotionen lieber zurückhalten. Setze auf dein Kommunikationstalent und überzeuge mit guten Argumenten, dann wirst du als Sternzeichen Fische in der Karriere laut Horoskop im nächsten Monat bereichert werden. Zeigst du dich offen und professionell, sieht die Lage im Job beim Sternzeichen Fische am 29. April schon viel besser aus.

Glückstage der Fische im April 2025: 20. April 2025: Du hast eine große Idee!

Du hast eine große Idee! 21. April 2025: Dich erwarten romantische Stunden.

Dich erwarten romantische Stunden. 23. April 2025: Heute wirst du mit dir selbst im Reinen.

DAS erwartet Fische im April in der Liebe

Das persönliche Highlight des Sternzeichens Fische wird im nächsten Monat laut Horoskop ganz klar die Liebe – denn Venus steht fast den gesamten Monat über in deinem Sternzeichen. Gerade für Fische aus der dritten Dekade (11.03. -20.03.) wird der April ein Monat, in dem du dich viel mit deiner romantischen Haltung, der Beziehung zu anderen und deinen Gefühlen auseinandersetzen musst. Die Liebe steht für Fische im April in jedem Fall unter einem guten Stern – denn auch dein Glücksplanet Neptun ist den ganzen Monat direktläufig. Wie deine Gefühle auch ihren Ausgang finden, das innere und zwischenmenschliche Wohlbefinden der Fische wird im April laut Monatshoroskop sehr gestärkt. Zunächst muss sich das Sternzeichen Fische bis zum 13. April aber so einige Fragen beantworten. Besonders der 4. April ist ein Tag, an dem Fische sich nicht von dem Strom ihrer Gefühle mitreißen lassen sollten. Zerbrich dir nicht den Kopf, denn es gibt keinen Grund, um sich unnötige Sorgen zu machen!

Versuche als Sternzeichen Fische in der Liebe realistisch zu bleiben und nicht nu die negativen Dinge zu sehen. Der Traum der Liebe ist viel realer, als du es mit deinen Augen siehst – probiere also, die wirklich wichtigen Dinge wertzuschätzen. Nachdem Venus dir wohlgesinnt ist, erkannt das Monatshoroskop den 16. April als Glückstag der Fische in der Liebe. Auch Fische-Singles üben jetzt eine starke Anziehungskraft auf andere aus und könnten einen guten Fang machen. Vergebene Fische sollten die Glücksphase nutzen, um mit ihrem Partner auf derselben Wellenlänge zu schwimmen. Gemeinsame Erlebnisse und Gespräche können die Beziehung der Fische im April stärken. Befolgst du den Pfad des Monatshoroskops, wird auch der 25. April für das Sternzeichen Fische laut Monatshoroskop zum Glückstag in der Liebe. Fühle dich jetzt so richtig in die Gefühle deines Partners ein und deine Liebe wird neu aufblühen!

Fische Monatshoroskop: April 2025 – Fazit

Für das Sternzeichen Fische sieht das Monatshoroskop im April eine intensive Zeit des Wandels vor. Besonders der Anfang des nächsten Monats wird für Fische laut Horoskop in der Gesundheit, Karriere und Liebe zur Herausforderung. Vor allem sind Menschen vom Sternzeichen Fische im April dazu aufgefordert, am Umgang mit ihren Emotionen zu arbeiten und standhaft zu bleiben. Lasse dich im nächsten Monat gar nicht erst auf die Abwärtsspirale ein! Nutze deine Regenerationskräfte, um deine Gesundheit aufzubauen und deine Gefühle zu schützen. Wenn du in der Karriere ruhig bleibst und eine diplomatische Haltung einnimmst, können Fische sich ihre großen Träume in der zweiten Monatshälfte erfüllen. Lasse dich auch in der Liebe nicht verunsichern – es ist viel besser, als du denkst!

Jetzt hast du einen Einblick in dein Horoskop für den nächsten Monat erhalten. Willst du mehr über die astrologische Zusammensetzung deines Sternzeichens wissen? Hier verraten wir dir alles zu deinem Sternzeichen Fische.