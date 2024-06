„Medusa“-Einsturz auf Mallorca: 10 Tage nach dem Unglück wird es deutlich

Am Abend des 23. Mai 2024 war die Playa de Palma auf Mallorca von einem blauen Lichtermeer an Rettungskräften gezeichnet. Der erschütternde Grund: Der Beachclub „Medusa“ ist plötzlich eingestürzt. Zahlreiche Menschen wurden dabei verletzt, vier von ihnen verloren sogar ihr Leben.

Am 2. Juni liegt die Tragödie bereits zehn Tage zurück. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen noch immer. Doch eine Tatsache wird vor Ort mehr als deutlich…

Mallorca-Unglück liegt mehrere Tage zurück – wie ist die Stimmung vor Ort?

Im hinteren Bereich hängt noch immer der Flachbildschirm an der Wand, zwischen den Trümmern vereinzelt Gläser, Aschenbecher und Serviettenhalter – außer den Einsatzkräften und Statikern hat das Medusa seit dem Einsturz niemand mehr betreten. Viel mehr spielte sich das Leben vor dem Gebäude, genauer gesagt hinter der Absperrung des Zaunes ab.

Urlauber spazieren an den vertrockneten Blumen vor dem eingestürzten Medusa-Beachclub auf Mallorca vorbei. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Kurz nach der Tragödie wurden dort Blumen abgelegt und Kerzen angezündet, auch die Schweigeminute wurde an dieser Stelle abgehalten. Zehn Tage später scheint das Drama jedoch schon wieder bei dem Großteil vergessen zu sein: Die Blumen mehr und mehr vertrocknet und auch Urlauber spazieren in Feierlaune an genau der Stelle vorbei, wo um Leben und Tod gekämpft wurde.

Mallorca: Angehörige trauern um ihre Liebsten

„Ach guck mal, da war das mit dem Einsturz“, hört man vereinzelt deutsche Touristen sagen, die zwar kurz vor dem Gebäude verharren, anschließend aber in Richtung Ballermann weiterziehen. Doch unsere Redaktion durfte auch eine andere Seite feststellen – nämlich die der tiefen Trauer, wenn sich Angehörige und Freunde der Todesopfer in den späten Abendstunden vor dem Medusa versammeln.

Zusammengekauert nehmen sie vor den Trümmern platz, beten, zünden die erloschenen Kerzen erneut an oder sind einfach nur in Gedenken bei ihren Liebsten. Wie mit dem Verlust umgegangen wird, ist ganz unterschiedlich – was jedoch klar wird: Während ein paar Meter weiter schon wieder die nächste Party steigt, bleibt für sie das Unglück noch lange im Gedächtnis – und vor allem die Opfer davon werden für immer unvergessen bleiben.