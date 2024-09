MediaMarkt Saturn bleibt keine andere Wahl – ob die Kunden das mitmachen?

MediaMarkt Saturn ist wohl eine der ersten Adressen in Deutschland, wenn es um Elektronik aller Art geht. Ob neuer Fernseher, Küchenaufbauservice oder Rückgabe in der Filiale der Wahl, es gibt viele Serviceangebote, die die Kunden überzeugen. Auch einen Reparaturservice gibt es bei der Elektronik-Fachmarktkette.

Von der notwendigen Reparatur oder regelmäßigen Wartung von Kaffeemaschinen bis hin zur Reparatur von Staubsaugern, Laptops oder Tablets können Kunden hier zahlreiche elektronischen Geräte reparieren lassen. Jetzt gibt es ein neues Serviceangebot, das vor allem für DIESE Kunden interessant sein könnte.

MediaMarkt Saturn: Nur für Samsung-Besitzer

Wer ein Smartphone der Marke Samsung besitzt, hat künftig bei MediaMarkt Saturn eine spezielle Anlaufstelle für Reparaturen. Samsung Electronics und Media-Saturn Deutschland gehen eine Partnerschaft ein, um den Kunden einen verbesserten Reparaturservice für Samsung-Smartphones zu bieten. Im Rahmen der Kooperation erhalten Kunden an den sogenannten MSD Smartbars Zugang zu einem Reparaturservice nach Samsung-Standards.

Zu den kostenpflichtigen Reparaturen außerhalb der Garantie gehören vor allem Schäden an Display, Akku und Kamera. Diese werden an den MSD Smartbars mit Original-Ersatzteilen von Samsung und Original-Reparaturausrüstung nach Samsung-Richtlinien durchgeführt. Zum Start der Partnerschaft können 150 Standorte in Deutschland den Reparaturservice für ihre Samsung-Smartphones in Anspruch nehmen. Eine Ausweitung auf alle MediaMarkt und Saturn Smartbars in Deutschland ist im Laufe des Jahres geplant.

„Die Zusammenarbeit mit Media-Saturn Deutschland eröffnet unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Geräte komfortabel und vor Ort in fast jeder Stadt Deutschlands reparieren zu lassen. Dabei gelten dieselben hohen Standards, als würden die Servicedienstleistungen von Samsung selbst durchgeführt“, so Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics Deutschland.

Inwieweit das Angebot von den Kunden angenommen wird, bleibt abzuwarten und hängt sicherlich auch von den Preisen ab. Schließlich gibt es auch viele kleine Geschäfte und Online-Shops, die günstige Reparaturen anbieten.