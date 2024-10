MediaMarkt Saturn: Rabatte wie am Black Friday! Doch Kunden sollten genau hinschauen

Rund einen Monat vor dem Black Friday (29. November 2024) lockt Elektronik-Riese MediaMarkt Saturn seine Kunden mit satten Rabatten. Da werden Technik-Fans natürlich hellhörig. Warum denn nicht schonmal vorzeitig Weihnachtsgeschenke zum reduzierten Preis sichern?

Doch Kunden von MediaMarkt Saturn sollten hier ganz genau hinschauen – und im Ernstfall lieber nochmal den Taschenrechner rausholen. Denn bei den Rabatten gibt es ein wichtiges Detail zu beachten. Und natürlich gelten die Kostensenkungen nicht für alle Produkte.

MediaMarkt Saturn lockt mit Rabatten

Die Aktion läuft bis zum Montag (28. Oktober) und endet dann bereits um 6.59 Uhr morgens. Sie gilt in den Online-Shops von MediaMarkt Saturn – und auch in den lokalen Filialen, falls diese am entsprechenden Sonntag (27. Oktober) geöffnet haben.

Das große Versprechen der Rabatte: Die Erstattung der Mehrwertsteuer. Oha, werden sich da die Kunden denken. Ein 19-Prozent-Rabatt? Bei einem Fernseher, der gerne mal mehrere Tausend Euro kosten kann, machen sich zweistellige Prozente schnell im Preis bemerkbar.

Doch hier sollten Kunden genau hinschauen – denn wie das Portal „Netzwelt“ vorrechnet, beläuft sich der reale Rabatt für die Kunden nicht auf 19 Prozent, sondern „nur“ auf rund 15,97 Prozent. Warum? Weil sich die Mehrwertsteuer auf den Nettopreis bezieht.

So errechnest du den realen Rabatt

Beispiel: Ein Gerät kostet netto 100 Euro, steht im Laden dank 19 Prozent Mehrwertsteuer dann für 119 Euro zum Verkauf. Mit dem Rabatt kostet es nun wieder 100 Euro. Doch das ist kein 19-Prozent-Rabatt – denn 19 Prozent von 119 Euro wären eigentlich 22,61 Euro.

Mehr News:

Der Rabatt beschreibt also lediglich eine Rückkehr zum Nettopreis des Produkts – und keinen Gesamt-Nachlass um 19 Prozent. Im Klartext heißt das: Der Bruttopreis, der im Laden auf dem Preisschild steht, senkt sich an der Kasse also nur um knapp 16 Prozent.

Rabatte nur für ausgewählte Produkte

Zudem sind nicht alle Produkte von Preisnachlässen betroffen. Für Artikel von Apple, Amazon, Tchibo, Meile, Canon oder Meta gelten die Rabatte beispielsweise nicht – genauso wenig wie für Xbox-Konsolen von Microsoft oder Foto-Equipment von Sony, Samsung oder Nikon.