MediaMarkt Saturn: Schnäppchen-Jäger aufgepasst – Riesen-Rabatt kehrt zurück!

Bei MediaMarkt Saturn können Kunden wieder auf Schnäppchenjagd gehen. Denn die Einzelhandelsketten verschenken schon bald erneut die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent.

Das letzte Mal als es diese Aktion bei MediaMarkt Saturn gab, waren 10.000 Produkte innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Wir verraten dir, was Kunden nun unbedingt wissen müssen.

MediaMarkt Saturn verschenkt Mehrwertsteuer

MediaMarkt Saturn lockt seine Kunden öfter Mal mit Rabatt-Aktionen, aber diese Aktion ist besonders beliebt. Wenn die Mehrwertsteuer entfällt, ist der Andrang erfahrungsgemäß immer besonders groß in den Filialen. Dabei können Nutzer der App sogar noch mehr profitieren.

Von Donnerstag (24. Oktober, 20 Uhr) bis Montag (28. Oktober, 8.59 Uhr) läuft die Aktion. App-Nutzer können am Donnerstag schon ab 7 Uhr auf Schnäppchen-Suche gehen. Der Rabatt trifft auf fast alle Produkte aus dem Sortiment, wie Smartphones, Fernseher und Laptops, aber auch Haushaltsgeräte und Gaming-Zubehör zu. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass der Rabatt nicht die vollen 19 Prozent Mehrwertsteuer beinhaltet.

Kunden sparten am Ende meist rund 16 Prozent, darauf sollten sich Schnäppchen-Jäger auch in diesem Jahr einstellen. Das liegt daran, weil sich der Mehrwertsteuer-Anteil nach dem Nettopreis berechnet, welcher an der Kasse vom Kaufpreis abgezogen wird. Wie so oft gilt das Motto: „Solange der Vorrat reicht“. Viele Produkte könnten kurz nach Start der Aktion sowohl im Markt als auch online vergriffen sein. Manche Marken oder einzelne Artikel sind von dem Angebot sogar komplett ausgeschlossen.