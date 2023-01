MediaMarkt und Saturn wagen neuen Schritt – bei diesem Angebot werden vor allem SIE sich freuen

Neues von MediaMarkt und Saturn!

Die MediaMarktSaturn Retail Group plant ein innovatives Angebot noch weiter auszubauen und mehr Kunden zur Verfügung zu stellen. In zwei Städten können sie sich jetzt schon freuen.

MediaMarkt Saturn eröffnet nächste „Erlebniswelt“

Neben Köln hat jetzt auch in Berlin eine „Erlebniswelt Xperion“ eröffnet. Seit dem 13. Januar können sich Gamer, E-Sportler und Co. im Saturn am Alexanderplatz austoben. Im dritten Obergeschoss des Flagship-Stores bieten 2.200 Quadratmeter genug Platz für alles, was das Spielerherz begehrt.

Mit großen Partnern wie Sony, PlayStation und Microsoft ist die „größte Gaming-Location Berlins“ mitten in der Hauptstadt entstanden. Hier findet sich High-End-High-Tech, eine große Arena mit einer 30 Quadratmetern LED-Wall, ein Free-Gaming-Bereich für Spieler ab 18 Jahren mit insgesamt 70 Plätzen und auch mehrere Social Media Hubs und Streaming Booths für Influencer. Diese können von dort aus direkt ihre Spielsessions livestreamen.

Das ist alles geplant

Der Saturn-Markt plant Events, Wettbewerbe, Shows und sogar Konzerte in der E-Arena. Hier soll für jeden etwas dabei sein. Wie bei einer Messe können sich selbst Anfänger an den verschiedenen Geräten und Spielern ausprobieren. Und wer es gebrauchen kann, kann dort sogar einen Bitcoin-Automaten nutzen. Die Erlebniswelt Xperion hat ab sofort jeden Tag außer sonntags von 10.00 bis 21.00 Uhr.

MediaMarkt und Saturn eröffnen die „Erlebniswelt Xperion“ jetzt auch in Berlin. Foto: MediaMarktSaturn Retail Group

„Mit dem Xperion-Format haben wir ein zukunftsweisendes Konzept des stationären Marktes entwickelt, das in Köln bereits sehr erfolgreich läuft“, so Jörg Bauer, COO MediaMarktSaturn Deutschland. Das will der Konzern nun auch an anderen Standorten testen. „In einer interaktiven Erlebniswelt tauchen Kundinnen und Kunden in die Trendthemen Gaming, Entertainment, E-Sport und Social Media ein. Kundinnen und Kunden können Produkte entdecken, ausprobieren und auch direkt kaufen.“

René Kochan, Geschäftsführer des Saturn am Alexanderplatz: „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unseren rund 30 Partnern ein neues Zuhause für Gaming-Begeisterte bieten und mit regelmäßigen Events den Enthusiasmus für E-Sport und VR-Welten weiter anheizen.“