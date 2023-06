Großer Umbruch bei Media Markt! Die für ihre Expertise in Sachen Elektronik bekannte Handelskette geht weiter in Richtung Zukunft. Die Modernisierung der Standorte schreitet voran und nun gibt es eine erste Premiere in Deutschland.

++ Media Markt wirbt mit Mega-Angebot – doch wichtige Frage bleibt offen ++

Hier eröffnet eine ganz neue Filiale mit innovativem Konzept. Doch können sich darüber nur ausgewählte Media Markt-Kunden freuen.

Media Markt baut Xpress-Filiale

In Italien und Ungarn gibt es sie bereits seit Jahren. Nun hat die Handelskette am Donnerstag (29. Juni) auch in Deutschland ihren ersten Xpress-Markt eröffnet. In der Filiale wird weniger auf Größe gesetzt, sondern mehr auf Digitalität. Allerdings können sich darüber zunächst nur wenige Menschen freuen. Denn die Filiale entsteht in Groß-Gerau, einer Kreisstadt in Hessen.

Auch interessant: Media Markt: Irre Aufnahmen im Laden! Erotisches Video von Mitarbeiterin geht viral – „Herrlich!“

Dort, im Helvetia Parc Einkaufszentrum, wird ein „auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenes“ Sortiment auf einer für Media Markt untypischen kleineren Fläche angeboten. Das wird jedoch durch innovative Shopping-Elemente ergänzt, zum Beispiel mit digitaler Fach- und Kaufberatung und einer nahtlosen Anbindung an den Onlineshop. So haben die Kunden trotzdem einen Überblick über das gesamte Repertoire des Elektronikhändlers.

Media Markt setzt mehr auf Regionalität

Der Händler will in Zukunft mehr auf solche kleineren Märkte setzen – natürlich weiterhin in Verbindung mit mittelgroßen und den „Tech-Villages“ in den Metropolen. „Unsere Strategie ermöglicht es uns, künftig mehr stationäre Standorte in Kundennähe, aber auf kleinerer Fläche zu betreiben“, erklärt CEO Karsten Wildberger. „Damit wird unser Online-Handel regionaler. Denn die Produkte können im Laden um die Ecke ausprobiert oder schnell im Markt in der Nähe abgeholt werden.“ Das steigere auch die Produktivität der Firma um etwa zehn Prozent.

Mehr News:

Der hessische Markt im Xpress-Format ist also die Zukunft von Media Markt. Auf nur 950 Quadratmetern – eine beispielhafte Filiale in Duisburg (NRW) ist im Vergleich etwa 4.500 Quadratmeter groß – gibt es rund 3.500 Produkte, die Kunden sofort kaufen und mitnehmen können. Neben den bekannten Reparaturservices können Kunden auch per Video-Chat Verkäufer anrufen oder über eine digitale Regalerweiterung weitere Produkte „nahezu in Originalgröße“ betrachten.

Der digitale Fachberater im neuen Media Markt-Express-Format. Foto: Media Markt Saturn Retail Group

„Look&Feel Evolution“ kommt nach Europa

Der Xpress-Markt in Groß-Gerau ist der erste neu eröffnete seiner Art. Die Filialen in Burghausen (Bayern) und Böblingen (Baden-Württemberg) wurden im Frühjahr entsprechend umgebaut. Die Kette plant nun weitere Exemplare in Deutschland und Europa. Bisher hat das Unternehmen 30 Prozent seiner Standorte modernisiert, bis 2025/26 sollen es 90 Prozent sein.

So sieht das Media Markt der Zukunft aus. Foto: Media Markt Saturn Retail Group Foto: Media Markt Saturn Retail Group

In Lucca, Italien, testet die Handelskette bereits sein „Look&Feel Evolution“-Konzept. Hier liegt das Augenmerk mehr auf die Möglichkeiten für Kunden, Spiele und Geräte vor Ort auszuprobieren. Dafür gibt es extra Gaming-Ecken. Zudem spielt Media Markt hier mit neuen Farbkombinationen und nachhaltigerem Mobiliar.