McDonald’s: Jede Wette – SO hast du beim Fast-Food-Riesen noch nie gegessen

Wer in Deutschland einen McDonald’s betritt, weiß, was ihn erwartet. Denn glücklicherweise sind die Filialen ähnlich aufgebaut, das Angebot ohnehin beinahe dasselbe. So gibt es in den seltensten Fällen Überraschungen – was ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss.

++ Amerikanerin probiert zum ersten Mal den Big Rösti – ihr Urteil ist eindeutig ++

Doch es geht auch ganz anders, als der uns hierzulande bekannte Fast-Food-Look. Denn in einigen Teilen der Welt hat McDonald’s wahre Schmuckstücke als Filialen ergattert. Da könnte man sich gleich wie in einem gehobenen Restaurant vorkommen.

McDonald’s: Manche Filialien sind wahre Schmuckstücke

So beispielsweise in der portugiesischen Stadt Porto. Mitten in der Innenstadt sicherte sich die Franchise-Kette im Jahr 1995 einen ganz besonderen Platz. Bis dahin hatte in der Straße „Praça da Liberdade“ das beliebte Imperial Cafe seine Gäste empfangen.

Doch zur damaligen Zeit war das Gebäude arg baufällig geworden und musste restauriert werden. Der Einzug des Fast-Food-Riesen war quasi die unerwartete Rettung. Und McDonald’s nutzte die Chance und ließ bei der Renovierung viel alten Charme erhalten.

In Porto steht eine der schönsten Filialen. Foto: IMAGO/Panthermedia/Pond5 Images

So begrüßt Hungernde am Eingang nicht etwa das große goldene „M“, sondern die Statue eines Bronze-Adlers. Im Innenbereich sorgen Kronleuchter, Wandspiegel und Glasmalereien für ein besonderes Ambiente. Nicht umsonst ist die Filiale als schönster McDonald’s der Welt bekannt.

Moderne Oase im Altbau

Ins Auge sticht auch der McDonald’s-Bau in der Stadt Batumi, der in Georgien liegt. Architekt Giorgi Khmaladze wollte nicht nur einen Rückzugsort vom hektischen Stadtleben, sondern auch einen Kontrast zur Umgebung schaffen.

Dieser Glaskasten, macht einiges her. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Wenn man vor der Glaskuppel steht, kann man wohl sagen, dass das gelungen ist. Außen um das Gebäude sind ein großer kreisrunder Teich und Grünflächen angelegt. Wer in dem Laden isst und durch die Fenster nach draußen starrt, könnte glatt vergessen, in einer Innenstadt zu sein.

Hier bekommst du weitere Nachrichten:

McDonald’s: Der futuristischste Laden

Und dann gibt es in den USA noch ein ganz besonderes Highlight. Roswell in New Mexico wurde einst durch ein UFO bekannt, das dort 1947 angeblich abstürzte – die gefundene Geschichte für McDonald’s, dass sein dortiges Restaurant im Raumschiff-Look gestaltete. Auf solche Ideen käme man in Deutschland wohl nicht…