McDonald’s in NRW: Räuber überfallen Restaurant mit Pistole – so sehen sie aus!

Heftiger Raubüberfall auf ein McDonald’s in NRW! Zwei maskierte Räuber haben in der Nacht zu Mittwoch (11. Oktober) die McDonald’s-Filiale in Lüdenscheid (Märkischer Kreis, NRW) überfallen – und zückten sogar eine Pistole!

Laut Polizei betraten die beiden Maskierten kurz nach Mitternacht den Imbiss am Brockhauser Weg. Sie bedrohten die Mitarbeiter mit einer Pistole, forderten Bargeld. Der dreiste Coup auf das McDonald’s in NRW gelang.

Mit ihrer Geld-Beute flüchtete das Räuber-Duo zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei wurde sofort alarmiert. Die Fahndung war großflächig und mit zahlreichen Einheiten. Noch ist es den Beamten aber nicht gelungen, die Kriminellen aufzuspüren. Immerhin blieben die McDonald’s-Mitarbeiter unverletzt.

Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach Hinweisen. Bei den Maskierten handelte es sich wegen der Statur wahrscheinlich um Männer. Beide sind etwa 20 bis 25 Jahre alt, trugen zum Zeitpunkt der Tat dunkle Kapuzenpullover.

Ein Täter ist etwa 1,80 Meter groß, sein Begleiter ist laut Zeugen etwas kleiner und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder die Täter vor oder nach dem Raubüberfall auf ihrer Flucht gesehen? Zeugen sollen sich unter 02351 90990 melden.