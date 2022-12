McDonald’s trifft revolutionäre Entscheidung – doch Kunden in Deutschland gehen leer aus

McDonald’s hat nun den nächsten Schritt gemacht, um seinem Ruf als „Fast Food“-Restaurant gerecht zu werden. In Texas wird ein neues Konzept getestet, damit Kunden noch schneller ihre Bestellung erhalten können.

Das neue McDonald’s-Restaurant funktioniert automatisiert und ist das erste seiner Art. Maschinen kümmern sich um alles – von der Annahme der Bestellung bis zur Auslieferung der Speisen. Diese Redaktion hat beim Unternehmen nachgefragt, ob das neue Konzept in Zukunft auch in Deutschland geplant ist, und eine ernüchternde Antwort erhalten.

McDonald’s: Erstes automatisiertes Restaurant

Die neue Abholmöglichkeit nennt sich „Order Ahead Lane“. Sie ist eine separate Spur im Drive-In, die Kunden ihre Menüs über ein Förderband zukommen lässt. Die Bestellung kann bereits vor der Ankunft über die App aufgegeben werden. Am Schalter muss sie dann nur noch abgeholt werden.

McDonald’s testet neues Restaurant: Bestellung bald überm Förderband geliefert? Foto: McDonald's Corporate

„Bei McDonald’s setzen wir seit mehr als 45 Jahren den Standard für Drive-Ins“, erklärt Max Carmona, Senior Director, Global Design & Restaurant Development, McDonald’s. „Da sich die Bedürfnisse unserer Kunden ständig ändern, sind wir bestrebt, neue Wege zu finden, um sie schneller und einfacher als je zuvor zu bedienen.“

Testen und lernen

Das Konzept sei auf Kunden ausgelegt, die mal eben schnell unterwegs ihre Burger und Pommes essen oder die Speisen mit nach Hause nehmen wollten. Und so funktioniere das neue Konzept: „Im Restaurant gibt es einen Abholraum für Kuriere, um Bestellungen schnell und bequem abzurufen. Es gibt auch Kioske, an denen Kunden ihre Bestellungen zum Mitnehmen aufgeben können, und ein Abholregal für Bestellungen. Außerhalb des Restaurants gibt es mehrere Parkplätze für die Abholung von Bestellungen am Straßenrand sowie ausgewiesene Parkplätze für Lieferfahrer“, heißt es in einer Mitteilung des Fastfood-Riesen.

Auch für die Mitarbeiter soll es eine Erleichterung bei der Arbeit sein. Durch die schnellere Abwicklung könnte sich das Personal mehr auf die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Bestellungen konzentrieren. Bislang befindet sich das Restaurant jedoch noch in der Testphase. Daher betonte ein Sprecher von McDonald`s gegenüber dieser Redaktion: „Eine Filiale wie von Ihnen erwähnt ist in Deutschland aktuell nicht geplant.“ Sollte sich das Konzept jedoch bewähren und bei den Kunden gut ankommen, wird es für die Zukunft sicherlich auch eine Überlegung für McDonald’s-Filialen in Deutschland wert sein.