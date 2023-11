McDonald’s mit Rabattaktion zum Black Friday – doch sie hat einen Haken

Immer wieder sorgt McDonald’s auch in Deutschland mit Aktionen für Furore. Man denke nur an das große McDonald’s Monopoly, bei dem Kunden bei jedem Besuch Sticker sammeln können und große Luxus-Preise, aber auch Sofortgewinne in den Restaurants abräumen können.

Bei der bald anlaufenden Aktion, die der Fast-Food-Gigant jetzt geplant hat, können Kunden zwar nicht wochenlang Sticker sammeln und große Gewinne abstauben. Doch wie eine Sprecherin jetzt gegenüber dieser Redaktion mitteilt, hat McDonald’s anlässlich des Black Friday am 24. November eine besondere Rabattaktion geplant. Einige Nutzer werden dabei allerdings in die Röhre schauen.

McDonald’s veranstaltet „Black FRY-Day“

Erst kürzlich hatten wir über eine krasse Aktion der Fast-Food-Kette berichtet. Jeden Freitag veranstaltet McDonald’s in den USA den „Free Fries Friday“, an dem Kunden kostenlos eine Portion Pommes bei ihrem Restaurant-Besuch erhalten. Noch bis Jahresende soll die Aktion laufen. Doch leider gehen deutsche Kunden dabei leer aus (hier mehr Infos dazu).

Auf Nachfrage dieser Redaktion bei McDonald’s teilte eine Sprecherin allerdings mit, dass es zum diesjährigen Black Friday auch eine besondere Rabattaktion für deutsche Kunden geben wird. Den 24. November solltest du dir ohnehin rot im Kalender markieren. Traditionell wird dieser Tag – der Black Friday – als Startschuss für die anstehende Weihnachtssaison gesehen.

Schnäppchenjäger können hier bei sämtlichen Online-Händlern bares Geld sparen, denn viele Produkte werden anlässlich des Black Fridays ordentlich heruntergesetzt. Und in diesem Jahr hat sich auch McDonald’s etwas Besonderes für seine Kunden einfallen lassen.

DAS musst du bei der Rabattaktion beachten

Zum „Black FRY-Day“, wie der Fast-Food-Gigant den Tag kurzerhand umbenannt hat, müssen Kunden für eine mittlere Portion Pommes gerade mal einen Euro statt der regulären 3,69 Euro zahlen.

Allerdings weist eine McDonald’s-Sprecherin darauf hin, dass nur App-Nutzer an der Rabattaktion teilnehmen können. Sie finden am 24. November einen „Black FRY-Day“-Coupon in ihrer App, mit dem sie bei ihrer Bestellung fast drei Euro sparen können. Wer sich also seine Portion Pommes zum vergünstigten Preis sichern will, sollte sich besser schnell noch die McDonald’s-App herunterladen. Sonst gehen Kunden in ihrer Fast-Food-Filiale leider leer aus.