Amazon Prime Days verpasst? So kommst du trotzdem an satte Rabatte

Zweimal hat der Versandhändler und Streaming-Riese Amazon in diesem Jahr mit seinen Amazon Prime Deal Days für Aufsehen gesorgt. Nach der ersten Runde am 11. und 12. Juli ist jetzt auch die zweite Schnäppchen-Schlacht am 10. und 11. Oktober beendet. Tausende Produkte von Luftballons und Auto-Lack über Fernseher und Schuhe bis hin zu Waschmaschinen und Smartphones waren 48 Stunden lang mit hohen Rabatten zu haben.

+++ Amazon: Kunde öffnet Paket – doch mit DIESEM Inhalt hat er niemals gerechnet +++

Doch viele Amazon-Kunden sind leer ausgegangen. Aus verschiedensten Gründen: Sie haben die Aktion schlicht verpennt oder waren im Urlaub – oder wollten gerade zugreifen, doch da war das Angebot schon ausverkauft. Oder aber sie haben einfach noch nicht das Richtige gefunden oder der Preis war ihnen trotz der Rabatte zu hoch. Wie auch immer: Es gibt keinen Grund für Frust. Denn du kommst trotzdem noch an günstige Schnäppchen. Und das Ganze natürlich rechtzeitig vor Weihnachten.

Amazon & Co. locken mit Black Friday und Cyber Monday

Allerdings brauchst du dafür ein kleines bisschen Geduld. Die nächste große Rabatt-Schlacht, die die Amazon Prime Deal Days womöglich sogar in den Schatten stellen könnten, stehen zwar nicht mehr im Oktober, aber dann direkt im November an.

Dreh- und Angelpunkt ist der sogenannte Black Friday 2023 bei Amazon sowie vielen weiteren stationären und Versand-Händlern am Freitag, 24. November. Millionen Artikel von Spielzeug bis Unterhaltungselektronik dürften Sparfüchse dann besonders in ihren Bann ziehen.

+++ Amazon, Zalando und Co. tricksen – Verbraucherzentrale veröffentlicht knallharte Warnung +++

Doch damit nicht genug! Rund um den Black Friday gehen die Händler längst mit weiteren Rabatt-Aktionen an den Start. Amazon zum Beispiel legt bereits am Montag, 20. November, mit der Black Week los.

Mehr Themen:

Und auch das ist noch lange nicht der Schlusspunkt für Rabatt-Jäger. Denn kaum sind mit dem Black Friday am 24. November die „schwarzen“ Tage vorbei, geht es bei Amazon & Co. schon blau weiter. Cyber Monday – oder auch Blue Monday – heißt es am Montag, 27. November 2023. Dann steht, wie der Name schon sagt, vor allem Unterhaltungselektronik von der Playstation bis zum PC im Mittelpunkt.

Und wie könnte es auch anders sein: Der Cyber Monday ist natürlich nur der Auftakt einer ganzen Cyber-Woche, die manch ein Händler bis zum 1. Advent am Sonntag, 3. Dezember, ausreizt und mit allerlei Schnäppchen vollpackt. Schließlich ist Weihnachten dann schon in Sichtweite.