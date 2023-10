McDonald’s schenkt dir jede Woche Pommes – aber nicht alle Kunden sahnen ab

Jede Woche eine gratis Portion Pommes – das wäre doch mal was. McDonald’s lässt mit einer neu angekündigten Aktion die Herzen ihrer Kunden höherschlagen.

+++McDonald’s mit Halloween-Produkt – aber deutsche Kunden gehen wieder leer aus+++

Doch viele brauchen sich gar nicht erst Hoffnungen zu machen. Nicht alle McDonald’s-Kunden können nämlich von dem Kostenlos-Angebot Gebrauch machen und müssen weiterhin für ihre Pommes bezahlen.

McDonald’s: Gratis-Pommes-Aktion hat einen Haken

McDonald’s verkündet den „Free Fries Friday“! Jeden Freitag können Kunden eine gratis Portion der frittierten Kartoffelstangen abgreifen. In den USA läuft die Aktion bereits seit Freitag (27. Oktober) und soll auch bis zum Jahresende andauern. So können Kunden noch zehn Mal kostenlos Pommes abgreifen.

Wer sich beim Fastfood-Giganten als Kunde in der App registriert, bekommt jede Woche einen Coupon, mit dem er nach Aktivierung eine mittelgroße Pommes-Portion bestellen kann. Allerdings müssen die Kunden dafür den Mindestbestellwert von einem Dollar erreichen. Ansonsten können sie den Coupon nicht einlösen.

Kein Gratis-Coupon für deutsche Kunden

In den USA gibt es für alle Kunden wöchentlich eine kostenlose Portion Pommes. In Deutschland blicken die Kunden aber weiter in die Röhre. „Einen „Free Fries Friday“ oder eine vergleichbare Aktion haben wir für unsere Restaurants nicht geplant“, muss eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion enttäuschen. Die deutschen Kunden gehen allerdings nicht ganz leer aus.

Für 200 Punkte gibt es in der McDonald’s App bereits eine gratis Portion Pommes – „und das nicht nur freitags, sondern zu jeder Zeit“. Aber auch in Deutschland sind noch weitere Aktionen geplant. Kunden können also gespannt sein.