McDonald’s: Wissenschaftler schockieren mit Aufnahme von Hamburger – „Absolut ekelhaft“

Igitt, igitt! Diese Bilder sind nichts für Leute mit schwachen Mägen oder für jene, die sich gleich danach noch einen Burger von McDonald’s reinziehen wollen.

+++ McDonald’s mit Aktion zum Black Friday – doch sie hat einen Haken +++

Denn was Wissenschaftler mit einem Video-Versuch zeigen, dürfte dir den Appetit auf einen Hamburger von McDonald’s komplett verderben.

McDonald’s: Burger-Experiment endet mit Ekel-Aufnahmen

Wissenschaftler der Universität von Nottingham in Großbritannien haben in ihrem Labor ein Experiment mit einem herkömmlichen Cheeseburger von McDonald’s durchgeführt. Dabei wollten sie den Verdauungsprozess anhand des Hamburgers veranschaulichen.

Auch interessant: McDonald’s: Nach Boykott wegen Israel-Krieg – Fast-Food-Riese reagiert jetzt deutlich

Über drei Stunden ließen sie das Fast Food in konzentrierter Salzsäure baden. Salzsäure ist in jedem menschlichen Magen und sorgt dafür, dass wir mit Energie versorgt werden. Sie kann aber auch für die zusätzlichen Pfunde auf deinen Hüften verantwortlich sein.

Wissenschaftler schockiert

Und was denkst du, was mit dem Hamburger nach den paar Stunden passiert ist? Das Ergebnis wird dir allerdings nicht gefallen – genauso wenig wie den Wissenschaftlern. Als der Laborant nämlich nach der Wartezeit zurückkam, rümpfte er angewidert die Nase: „Ich finde das absolut ekelhaft.“

Mehr News:

Denn der Teil des Burgers, der in der Salzsäure gelegen hatte, war zu einem undefinierbaren schwarzen Schleim geworden und auch die Flüssigkeit drumherum hatte sich tiefschwarz verfärbt. Das Fett wurde nicht sonderlich gut verdaut, bemerkte der Wissenschaftler sofort. Das lag vermutlich an der fehlenden Gallensäure bei diesem Experiment. Die ist nämlich für die Fettverdauung im Körper zuständig.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Erst kürzlich wurde dieses Video auf Twitter geteilt. Der Versuch wurde allerdings schon vor 13 Jahren unternommen, hat aber nach wie vor Bestand. Und was könnten wir heute noch davon lernen? Vielleicht, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen sollten, was wir uns so alles in den Mund stopfen, und dass wir anfangen sollten, bewusster zu essen.