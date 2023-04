McDonald’s mit neuer Bezahlmethode – doch viele Kunden schauen in die Röhre

Je unkomplizierter die Zahlmethode, desto leichter sitzt wohl das Geld beim Kunden! So könnte zumindest McDonald’s gedacht haben, als eine neue Bezahlmethode eingeführt wurde. Denn der Fast-Food-Riese geht hierzulande einen neuen Schritt, der ab sofort gilt.

Konkret: Nach dem Update der McDonald’s-App für das Apple-Betriebssystem iOS kann man jetzt seine Burger und Nuggets mit der Girocard via Apple Pay zahlen! Doch nicht alle Kunden können sich freuen…

McDonald’s mit neuer Bezahlmethode – für diese Kunden wird es nun einfacher

Zunächst profitieren hauptsächlich Kunden der Sparkasse davon, da sie als einziges großes Geldhaus erlaubt, neben der eigenen Kreditkarte auch die Girocard bei Apple Pay zu hinterlegen. Alle anderen müssen sich noch gedulden. Die Girocard muss erstmal mit dem iPhone verknüpft sein, logisch.

Dann kann man bei der Menü-Bestellung am Handy-Display „Apple Pay“ auswählen und via Face-ID (Gesichtserkennung) oder Touch-ID (Fingerabdruck) direkt am eigenen Smartphone bezahlen. Sparkassen-Kunden, die noch nicht ihre Girocard mit dem iPhone verknüpft haben, müssen die Sparkasse-App herunterladen. Nur dort kann man die Girocard zum Apple Pay-Konto hinzufügen. Außerdem muss der Kunde für das Online-Banking bei der Sparkasse registriert sein.

Apple-User, die Sparkassen-Kunden sind, profitieren

Die TAN-Sicherheitsnummer muss man dabei zwingend als Push- oder als Chip-TAN erhalten. Apple Pay und SMS-Tan schließen sich nämlich aus. Für das Chip-TAN-Verfahren braucht man ein separates Gerät der Sparkasse, das die TAN-Nummern generiert.

Für das Push-TAN-Verfahren muss man zusätzlich die Push-TAN-App der Sparkasse herunterladen. Die spuckt dann die TAN-Nummern aus. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht wirklich. Und lohnt sich bei jedem McDonald’s-Besuch umso mehr…