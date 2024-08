McDonald’s will neuen Burger geheim halten – doch jetzt kommt alles ans Licht

Jippie, endlich wieder was Neues bei McDonald’s! Bei dieser Nachricht brechen viele Kunden sicherlich in Freudenstürme aus. Schließlich kommt es nicht jeden Tag vor, dass der Fastfood-Riese eine neue Burgerkreation vorstellt.

Doch mehr als die Ankündigung gab es bisher noch nicht. Was mag das nur für ein neuer Burger sein? Die Antwort dürfte den ein oder anderen überraschen.

McDonald’s zeigt sich geheimniskrämerisch

Vor Kurzem hat McDonald’s eine Ankündigung gemacht. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal kündigte das Unternehmen die Nachricht an: „Es kommt ein neuer Burger. Wird ein ziemlich großes Ding!“ Seitdem hüllt sich die Fastfood-Kette jedoch in Schweigen. Was soll den dieses „große Ding“ werden?

In den Kommentaren stellen Kunden die wildesten Gerüchte an und teilen ihre Wünsche. Etwas Veganes wäre toll oder auch ein großes Comeback alter Lieblinge wie dem 1955er Burger oder der spicy Nuggets. Doch nur einer von ihnen hat den richtigen Riecher, wie es scheint.

McDonald’s überrascht mit Comeback

„Kommt der M zurück?“, fragt ein Instagram-Nutzer und schwelgt sogleich in Erinnerungen. Der „M“ war ein Burger, den es 2008 gab. Der Gourmet-Burger mit dem im Steinofen gebackenen Ciabatta-Brötchen und der Scheibe Emmentaler, der ohne jegliche Soße auskommt, ist den Kunden aufgrund seiner Einfachheit noch im Gedächtnis geblieben.

Zwar gibt es von offizieller Seite noch keine Bestätigung, doch glaubt man den bekanntesten Foodbloggern, soll der „M“ tatsächlich wiederkommen. Allerdings anders als zuvor. So soll er schon mal „DER M“ heißen. Und diesmal ist es ein Burger mit doppelt Beef und drei Scheiben hellem Cheddar. Dazu soll es sogar eine eigene Soße geben – ähnlich der BigMac-Soße – und dazu noch frische und frittierte Zwiebeln mit Gürkchen.

„DER M“ soll laut Foodblogger „Neuimladen“ ab Mitte August kommen und bis wenigstens November im Angebot bleiben.