McDonald’s: Neues Menü nur für kurze Zeit im Angebot – du ahnst nicht, wer dahintersteckt

Immer wieder feilt McDonald’s an neuen Angeboten für seine Kunden und arbeitet dabei hin und wieder mit bekannten Persönlichkeiten zusammen.

Jetzt darf der erste deutschsprachige Künstler sein eigenes Menü bei McDonald’s zusammenstellen.

McDonald’s bietet besonderes Menü von Hip-Hop-Musiker RAF Camora an

Als Rapper Travis Scott in den USA sein eigenes McDonald’s-Menü herausbrachte, rannten seine Fans der Burger-Kette fast die Türen ein. Auch Saweetie und die Jungs von BTS feierten mit ihren Menüs Erfolge – und das, obwohl es sich dabei lediglich um eine Zusammenstellung altbekannter Produkte handelte. Ein Beispiel: Big Mac, vier Chicken-Nuggets, eine mittleren Portion Pommes sowie eine Sprite. Aus dem Raster fielen lediglich die „Tangy BBQ Sauce“ und die „Saweetie ‚N Sour“-Sauce.

McDonald’s bietet für kurze Zeit ein neues Menü an. (Symbolbild) Foto: IMAGO / onemorepicture

Diese Erfolgsgeschichte möchte der Fast-Food-Konzern nun fortsetzen. Dafür schickt er den österreichischen Künstler RAF Camora ins Rennen. Wie McDonald’s in einer Mitteilung erklärte, wird sein Spezial-Angebot zwischen dem 20. September und dem 10. Oktober 2022 in allen teilnehmenden Restaurants in Österreich verfügbar sein – solange der Vorrat reicht.

McDonald’s bringt „Vergesse nie die Street“-Menü by RAF Camora heraus

Das „Vergesse nie die Street“-Menü by RAF Camora besteht aus zwei Cheeseburgern, einer 6er-Box Chicken McNuggets, einer großen Pommes, zwei Soßen nach Wahl sowie einem Getränk. Hinzukommt eine limitierte Box und ein besonderer Becher, die optisch von seinem Song „Vergesse nie die Street“ von 2021 inspiriert wurden. Mit Gutschein ist das Angebot bei McDonald’s ab 9,90 Euro erhältlich.

RAF Camora live auf dem Deichbrand Festival 2019 auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz. Foto: IMAGO / Future Image

„Beim ‘Vergesse nie die Street Menü’ geht es primär um Gemeinschaft & Community – ein Menü, das man nicht alleine isst, sondern mit seinen Jungs teilt. Bei der Kooperation geht es mir darum, zu zeigen, dass man nicht vergessen sollte, wo man herkommt“, wird Camora von „BigFM“ zitiert.

Neues McDonald’s-Angebot – doch es gibt einen Haken

Auch McDonald’s-Marketing-Director Benedikt Böcker hat sich zu der Kooperation mit dem Musiker geäußert: „RAF Camora ist ein populärer Ausnahmekünstler mit einer außergewöhnlichen und loyalen Fangemeinde. Wir freuen uns daher sehr, ab sofort das ‘Vergesse Nie die Street’-Menü by RAF Camora – das erste ‘Famous Orders’-Menü eines deutschsprachigen Künstlers – in unseren Restaurants anbieten zu können.”

Mehr zum Thema McDonald’s:

Einen Haken gibt es jedoch: Das Angebot wird es vorerst nur in österreichischen Filialen geben. In Deutschland und der Schweiz gibt es die Kombo vom Rapper unterdessen noch nicht.