McDonald’s: Coupons treiben Kundin zur Verzweiflung – das steckt dahinter

Die Coupons von McDonald’s sind bei vielen Menschen heiß begehrt. Doch nicht immer sorgen die Gutscheine für zufriedene Kunden.

Sowohl in der App als auch in ausgedruckter Form will McDonald’s mit Coupons immer wieder die Kunden in die Restaurants locken. Burger, Chicken Nuggets, Pommes oder Milkshakes werden dank der Gutscheine zu reduzierten Preisen angeboten. Auf diese Angebote greifen einige Kunden gerne zurück.

McDonald’s: Coupons sorgen für Verwirrung

Doch manchmal kann der Schuss auch nach hinten losgehen, wie eine Kundin auf der Facebook-Seite von McDonald’s zuletzt berichtete. „Ich habe mir über die McDonald’s App den Coupon für einen McFrappe rausgesucht und musste in der Filiale am Zoologischen Garten in Berlin gegen 14:30 Uhr feststellen, dass dieser laut Aussage des Mitarbeiters an der Kasse ausverkauft sei, was ich gegen 14:30 Uhr komisch fand.“

Schließlich begann die Rabattaktion erst um 14 Uhr. Dass die Frappés bereits 30 Minuten später ausverkauft sein sollen, erschien der Kundin äußerst merkwürdig. Und dann erzählte sie: „Heute musste ich in der Filiale im Hauptbahnhof in Berlin enttäuschend feststellen, dass das Produkt derzeit überhaupt nicht verfügbar ist.“

Was die Kundin so ärgerte: „Es ist sehr schade, dass man einerseits eine falsche Aussage vom Mitarbeiter bekommt und andererseits überhaupt so ein Coupon in der App geführt wird obwohl dieser nicht verfügbar ist! Dasselbe beim Milchshake. Der Sommer ist da, und die Maschinen scheinbar wie jedes Jahr defekt.“

McDonald’s antwortet

Die Antwort von McDonald’s: „Das tut uns leid zu lesen. Wahrscheinlich war der gewünschte McFrappé tatsächlich an diesem Tag ausverkauft.“

Eine andere Kundin schaltete sich ein und fügte hinzu: „Woher willst du wissen, dass es eine Falschaussage war? In manchen Restaurants sind manchmal Produkte einfach ausverkauft. Es gibt momentan überall Lieferschwierigkeiten. Wenn das Logistikzentrum, das für Berlin zuständig ist, gerade nichts vorrätig hat, dann ist es bald in allen belieferten Restaurants ausverkauft.“

Und weiter schrieb sie: „Und Coupons aus der App entfernen, nur weil es an einem oder zwei Orten nicht verfügbar ist, ist doch Quatsch. Bei uns in der Region gibt‘s Frappé und Shake und Eis.“