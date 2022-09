McDonald’s: Kundin schaut auf Menü und ist bei diesem Anblick entsetzt

Bei diesem Anblick kann eine Kundin von McDonald’s nur mit dem Kopf schütteln.

Nur zu gerne würde sie hier in Deutschland beim Fast-Food-Riesen essen gehen. Das Problem: Sie leidet an Zöliakie (Gluten-Unverträglichkeit). Und für Menschen mit ihrem Leiden hat McDonald’s eine äußerst geringe Auswahl – zumindest in Deutschland.

McDonald’s: Kundin verzweifelt

Und so schreibt sie auf der Facebook-Seite der Restaurant-Kette: „Seit Jahren wird von Menschen mit der Autoimmunkrankheit Zöliakie nach glutenfreien Burgern gefragt. Wann kommt nun endlich der glutenfreie Burger?“

Die Kundin kritisiert: Für Veganer oder Vegetarier, die sich ihre spezielle Ernährungsweise selbst aussuchen, gibt es bei McDonald’s längst Alternativen. Aber für Menschen mit Zöliakie, die aufgrund ihrer Krankheit zu ihrer speziellen Ernährungsweise gezwungen werden, gibt es solche Alternativen nicht. Viele andere Länder in ganz Europa seien diesbezüglich ein ganzes Stück weiter.

„Sind diese Länder technisch weiter als wir?“, fragt die Kundin: „Haben sie besseren Service? Warum ist Deutschland mit ca. 830.000 Menschen mit Zöliakie und vielen Besuchern aus anderen Ländern seit vielen Jahren so hinterher und wird Jahr für Jahr von einem neuen Land überholt, was das glutenfreie Angebot angeht?“

McDonald’s antwortet

Die Antwort von McDonald’s wird bei der Kundin vermutlich vorerst keine Jubelstürme ausgelöst haben: „Wir wissen, dass es für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sehr wenig Auswahl bei uns gibt. Und wir hören die Wünsche nach glutenfreien Burgern und nehmen sie wirklich sehr ernst. Darum tauschen wir uns auch immer wieder mit unseren Fachabteilungen und Teams aus anderen Märkten aus. Dennoch haben wir derzeit leider noch keine Neuigkeiten für dich, sorry.“

Es sieht alles danach aus, als müsste die Kundin auch in Zukunft vorerst ins Ausland fahren, wenn sie bei McDonald’s speisen will.