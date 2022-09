McDonald’s: Kunde verrät irren Trick – so bekommst du Monopoly-Sticker gratis

Das Monopoly-Spiel bei McDonald’s ist wieder im vollen Gange! Mit jedem Getränk oder jeder Mahlzeit bekommen Kunden Aufkleber. Dabei kann immer wieder eine gratis Limo oder auch ein Snack für sie rausspringen.

Für die Sticker müssen die Kunden jedoch erst einmal etwas bestellen und bezahlen. Einer hat jedoch einen Trick, wie er an Aufkleber von McDonald’s kommt, ohne auch nur einen Cent ausgeben zu müssen.

McDonald’s-Kunde mit diebischem Trick – SO bekommst du gratis Monopoly-Aufkleber

Ein TikTok-Nutzer hat ein Video geteilt, in dem er verrät, wie er an gratis Sticker und damit an potenziell gratis Essen sowie Getränke kommt. In dem Video fährt er mit seinem Auto in den Drive-In einer Fast-Food-Filiale und bestellt dort zwei Getränke am Schalter. Am Ausgabefenster erhält er die zwei Becher mit den Stickern drauf.

Dann fragt er allerdings einen Mitarbeiter: „Kann ich Sie um einen Gefallen bitten? Könnte ich einen großen Becher mit Eis bekommen?“ Dann reicht ihm der Mitarbeiter noch einen großen Becher mit Eiswürfeln – darauf klebt ein weiterer Sticker. Und für den hat der Kunde dieses Mal nichts bezahlt.

McDonald’s: Gratis Monopoly-Sticker – DAS sagen Mitarbeiter dazu

„Der einfachste Weg, um McDonald’s Monopoly-Aufkleber kostenlos zu bekommen – ein großer Becher Eis“, freut sich der TikToker über seine ausgefuchste Idee. „Genial“ finden die auch einige, die das Video kommentieren. Andere machen sich aber auch über ihn und die Anstrengung, die er für einen einzigen Gratis-Aufkleber unternimmt, lustig. „Du bist so ein Rebell“, schreibt einer. Wieder andere wollen jedoch auch ihr Glück mit dem Trick versuchen.

Manche haben diesen bereits getestet, allerdings ohne Erfolg. „Klappt nicht, habe es versucht“, reagiert einer enttäuscht. „Die geben einem kleine Becher.“ Und auch McDonald’s-Mitarbeiter melden sich unter dem Post. „Wir haben normale Becher für die Leute, die danach fragen“, scherzt einer. Andere sagen, sie ziehen einfach die Sticker ab, wenn derartige Anfragen kommen.

Somit musst du wohl doch wie alle anderen bezahlen, um einen Sticker und damit die Chance auf kostenlose Getränke und Essen beim Monopoly zu bekommen.