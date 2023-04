McDonald’s nimmt Änderungen an beliebten Produkten vor – Kunden werden es bemerken

Bei McDonald’s und anderen Fast-Food-Ketten kommt es immer wieder zu Neueinführungen und Änderungen. Manchmal geht es dabei um Kundenbedürfnisse, manchmal gibt es aber auch andere Gründe wie mehr Nachhaltigkeit.

Nun nimmt McDonald’s wieder einige Änderungen vor. Doch dabei geht es nicht etwa um neue Produkte wie Burger oder Nuggets, sondern um beliebte Klassiker, auf die die Kunden sicher nicht mehr verzichten wollen und die sehr gut verkauft werden. Die Fast-Food-Kette geht mit ihnen also ein gewisses Risiko ein.

McDonald’s nimmt Änderungen an Klassikern vor

Dass immer mal wieder Burger und andere Speisen bei McDonald’s und anderen Fast-Food-Giganten kommen und auch wieder verschwinden, ist nichts Neues. Doch nun wagt sich die Burger-Kette erneut an einige beliebte Produkte ran und nimmt Änderungen vor. Ob diese den Kunden direkt auffallen werden, ist allerdings fraglich.

+++ McDonald’s: Gratis-Aktion sorgt für Kunden-Frust – „Euer Ernst?“ +++

Denn wie „CNN“ berichtet, sollen die Änderungen relativ klein sein. Doch es geht dabei um einige der beliebten Burger wie den Big Mac, den McDouble, den Cheeseburger, Double Cheeseburger und Hamburger. Insgesamt sollen die Änderungen aber einen deutlichen Unterschied machen.

McDonald’s führt einige Neuerungen ein

Zu den Änderungen soll gehören, dass der Käse besser schmelzen soll, die Zwiebeln sollen schon auf dem Grill auf die Pattys gelegt werden und die Burger-Brötchen sollen nicht mehr so weich sein.

Weitere spannende News-Artikel

Die Neuerungen sollen nach und nach weltweit bei den unterschiedlichen McDonald’s-Filialen eingeführt werden. Wann genau das in Deutschland der Fall sein wird, steht noch in den Sternen. Es bleibt also abzuwarten, wie die Kunden auf die Änderungen bei den beliebten Klassikern reagieren werden. Letztendlich wird für McDonald’s vor allem entscheidend sein, ob die Burger noch besser verkauft werden.