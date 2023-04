McDonald’s verkündet Mega-Hammer für Kunden: Selbst Jeremy Fragrance flippt aus – „Geil“

Verwirrung bei vielen McDonald’s-Kunden. Die Fast-Food-Kette machte am Sonntagmittag (2. April) eine große Ankündigung. Viele Kunden dachten zuerst, dass es sich um einen verspäteten April-Scherz handeln würde – doch falsch gedacht.

McDonald’s meint es tatsächlich ernst und sorgt mit einer neuen Aktion für eine Überraschung. Selbst Social-Media- und „Promi Big Brother“-Star Jeremy Fragrance schwärmt von dem neuen Produkt. Doch Kunden haben nicht viel Zeit.

McDonald’s sorgt DAMIT für eine Überraschung

Burger, Pommes und Chicken Nuggets – dafür ist McDonald’s bekannt. Immer wieder bringt die Fast-Food-Kette neue Variationen heraus, und auch jetzt können Kunden ein neues Produkt ergattern. Doch vom Verzehr wird bei diesem Produkt wohl dringend abgeraten. Denn es handelt sich dabei um ein Duschgel, und zwar nicht irgendeins.

Im vergangenen Jahr gab es in österreichischen Filialen bereits das „Big Mac Duschgel“. Nun folgt in Deutschland das „McFlurry Duschgel“. Das verkündete McDonald’s nun auf der Instagram-Seite. Doch Kunden müssen sich beeilen, denn die Aktion ist streng begrenzt. „Nur für registrierte App-User, die am MyMcDonald’s Bonusprogramm teilnehmen, in ausgewählten Restaurants. Solange der Vorrat reicht“, heißt es.

Kunden können es kaum glauben

Unter dem Beitrag können es die Fans kaum glauben. „Erst dachte ich an einen Aprilscherz. Aber ich habe mir gestern eins gesichert“, freut sich eine Frau. Und auch ein anderer User schreibt: „Dachte, das war ein Aprilscherz.“ Aber nein, die Aktion ist echt. In der Vergangenheit gab es das Duschgel bereits mit Schokoduft, doch wonach riecht es jetzt? „Vanilleduft“ ist auf der Tube zu lesen.

Direkt mal ausprobiert hat das Duschgel Parfüm-Guru Jeremy Fragrance. Das Urteil des Experten: „Geil, geil, geil! Es riecht sehr gut, es riecht wie Minze, wie geile Zahnpaste – es ist Hammer.“

Während er eine „Riechprobe“ nimmt, zeigt sich der Influencer und „Promi Big Brother“-Teilnehmer in einem kurzen Werbeclip oberkörperfrei und hält das „McFlurry Duschgel“ in den Händen. Das ist nicht das erste Mal, dass Fragrance für ein Produkt wirbt. Erst vor wenigen Monaten sorgte ein Videoclip von Aldi für Aufsehen.