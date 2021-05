McDonald's-Kunde rastet aus, als er seinen Wrap sieht – Unternehmen zeigt klare Kante

Wenn man bei McDonald's Essen bestellt, erwartet man, dass es warm und lecker ist. So ging es auch einen Kunden, der einem Wrap orderte.

McDonald's: Ein Kunde war mit seiner Bestellung nicht zufrieden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Mit dem, was er von McDonald's bekam, war der Kunde allerdings keineswegs zufrieden und beschwerte sich anschließend.

McDonald's-Kunde wird stinksauer, als er seinen Wrap sieht

Klar, wer sein Essen bei McDonald's kauft, kann nicht erwarten, dass es den höchsten Ansprüchen genügt. Dafür ist Fast Food allgemein nicht bekannt. Da kommt es – wie der Name schon sagt – eher auf die Geschwindigkeit an.

Ein Kunde war allerdings so enttäuscht, dass er sich über Facebook an McDonald's wandte: „Wollt ihr mich eigentlich komplett verar*****, sowas raus zugeben kalt und trocken und dann auch noch der falsche plus ein unfreundlicher Kassierer.“

McDonald's: So reagiert das Unternehmen

Damit war es aber noch nicht getan. Bei dem McDonald's-Konkurrenten Burger King habe er noch nie solche Probleme gehabt, schrieb der Mann weiter. Von einer Entschuldigung könne er sich auch nichts kaufen. Den Post versah er noch mit zwei Fotos von dem Wrap.

McDonald's reagierte auf die Beschwerde: „Deine Kraftausdrücke haben wir jetzt mal großzügig überlesen.“ Er solle sich bitte an das Team vor Ort wenden. Das ginge auch im Nachhinein, so McDonald's weiter. Die Antwort passte dem Mann aber überhaupt nicht.

„War klar das da wieder so ein bulls*** kommt“, lautete seine Reaktion. Das ließ McDonald's nicht einfach so stehen: „Wir versuchen hier immer zu helfen und alle Fragen zu beantworten. Wenn jedoch mit deiner Bestellung etwas nicht in Ordnung gewesen sein sollte, dann bitten wir dich, dich damit entweder direkt an das Restaurant oder unseren Gästeservice zu wenden. Vielen Dank.“

McDonald's: Der Mann möchte in Zukunft lieber zu Konkurrent Burger King gehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Eine Erwiderung von dem Kunden gab es darauf nicht mehr. Ob er jetzt doch wieder bei McDonald's sein Fast Food kaufen wird, darf aber zumindest bezweifelt werden – Burger King wird es freuen. (gb)