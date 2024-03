McDonald’s von IT-Störung betroffen – erst jetzt wird das ganze Ausmaß klar

Eine IT-Störung hat am Freitag (15. März) McDonald’s-Filialen weltweit lahmgelegt. Auch in Deutschland war ein Großteil des Filialnetzes betroffen. Es konnten keine Bestellungen mehr entgegengenommen werden. Computer, Kassen – alles funktionierte nicht mehr (wir berichteten).

An vielen Orten mussten Kunden auf ihren Besuch oder ihre Bestellung bei McDonald’s verzichten. Noch immer ist der Grund für die Störung unklar, wie der Konzern nun mitteilt. Doch die Folgen – unmittelbar wie auch nachhaltig – sind groß.

Totalausfall bei McDonald’s

Schon am frühen Morgen bemerkten einzelne Filialen, dass etwas nicht stimmte. Kassen oder andere IT-Systeme ließen sich nicht hochfahren. Der Betrieb musste unterbrochen werden. So manche Filiale musste aus Ermangelung an Alternativen schließen.

Mittlerweile sei das Problem weitestgehend behoben – auch in Deutschland. Es sei aber weiterhin mit Beeinträchtigungen zu rechnen, räumt der Konzern am Freitag ein. Die Störung hat sich somit massiv auf die Kunden und die Filialen ausgewirkt. Aber auch das Unternehmen als Ganzes hat Einbußen erlitten.

McDonald’s macht Verluste

Als direkte Folge fiel die McDonald’s-Aktie am Freitag leicht ab, wie „Wallstreet Online“ berichtet. An der New Yorker Börse war ein Anteilsschein um 16.00 Uhr bereits nur noch 280,29 US-Dollar wert. Zwei Stunden später war die Aktie dann noch weiter im Sinkflug. Um 18.00 Uhr zählt sie im US-Handel „nur“ noch 279,80 Dollar. Das kommt einem Minus von 0,7 Prozent gleich.

Von 257,51 Euro auf 257,07 Euro zu fallen, klingt jetzt vielleicht nicht gerade nach einer dramatischen Entwicklung. Und vermutlich dürfte sich der Aktienkurs in den kommenden Stunden wieder stabilisieren. Doch sinkt dieser bereits seit einigen Stunden. Mit Stand 19.00 Uhr bereits um 1 Prozent. Wie weit es noch heruntergeht, bleibt nun abzuwarten.