McDonald’s: Riesenpanne sorgt weltweit für Chaos! Kunden können plötzlich nichts mehr bestellen

Riesenpanne bei McDonald’s! Weltweit wurden am Freitag (15. März) Systemausfälle bei der Fast-Food-Kette gemeldet, die zu massiven Beeinträchtigungen im Tagesgeschäft führen. Kunden können derzeit kein Essen mehr bestellen. Die Beschwerden in den sozialen Medien häufen sich. Ob in Japan, England oder Deutschland: Burger, Pommes und Co. müssen derzeit warten. Zahlreiche Filialen mussten wegen der IT-Probleme bereits kurzfristig schließen.

McDonald’s: Weltweite Störung in den Filialen

Nach übereinstimmenden Meldungen von Kunden sowie einzelner Filialen in den sozialen Medien können derzeit weder die Kassen- noch andere IT-Systeme von McDonald’s hochfahren. Die Probleme begannen in den frühen Morgenstunden und hielten den ganzen Vormittag über an. Gegenüber „BBC“ erklärte die Fast-Food-Kette, dass das Problem nichts mit der Cybersicherheit zu tun habe.

Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt kommt es in den Filialen der beliebten Fast-Food-Kette derzeit zu Ausfällen im System. So erklärte beispielsweise japanische X-Account von McDonald‘s, dass „der Betrieb in vielen unserer Filialen landesweit vorübergehend unterbrochen ist“. Nach eigenen Angaben des Unternehmens sei das Problem in Großbritannien und Irland bereits behoben.

„Totalausfall“

Auf X veröffentlichte eine Nutzerin ein Foto eines Zettels, der an der Tür einer Filiale in Deutschland klebte. Auf diesem wird auf den „Totalausfall“ bei McDonald’s hingewiesen. „Es funktionieren keine Kassen und Kioske, sowie keine Computer“, heißt es auf diesem. Auch am Drive-In können keine Bestellungen mehr entgegengenommen werden.

Eine genaue Zahl der betroffenen Filialen ist derzeit nicht bekannt. Auch ist unklar, welche Ursache hinter den massiven, weltweiten Störungen steckt.