McDonald’s: Gewinnspiel treibt Kunden in den Wahnsinn – „Immer das Gleiche und ultra-nervig“

Burger, Pommes und das goldene „M“ – das ist der berühmte Fast-Food-Riese McDonald’s. Es gibt wohl kaum jemanden, der noch nie hier eingekehrt ist, um ein paar leckere Sünden zu verdrücken.

Doch McDonald’s ist nicht nur berühmt für sein Fast-Food-Angebot, sondern auch für seine Gewinnspiele. Doch eines treibt die Kunden jetzt in den Wahnsinn.

McDonald’s: Kunden sind genervt von Gewinnspiel

Am bekanntesten ist wohl das Monopoly-Gewinnspiel von McDonald’s. Passend zur Osterzeit lockt die Schnellrestaurant-Kette nun aber wieder mit dem diesjährigen Ostercountdown. Auf der hauseigenen Facebook-Seite heißt es dazu: „App ins Brosterland! Entdecke jetzt leckere Angebote, Games, Gewinne und coolen Merch.“

Danach gibt’s aber direkt ein paar Einschränkungen. Das Gewinnspiel sei nur für registrierte App-User und nur in teilnehmenden Restaurants möglich. Außerdem steht auch hier der übliche Zusatz: „Solange der Vorrat reicht.“ Und genau das scheint das Problem zu sein, wie viele Kommentare unter dem Posting zeigen.

Keine gute Werbung

Hier heißt es unter anderem: „Toll, wenn die Socken wieder mal nicht verfügbar sind… Immer das Gleiche und ultra-nervig. Ich sammel’ die so gerne.“ Ein weiterer User beschwert sich: „Heute Abend war ich in drei unterschiedlichen Restaurants in Berlin, um für meine Traumfrau die von euch angepriesenen Socken zu erstehen. […] Mir wurde in allen drei Restaurants mitgeteilt, dass die Socken ‚leider schon alle‘ seien. Ich bin sehr traurig.“ Einige beschwerten sich auch, dass das Gewinnspiel beziehungsweise die App bei ihnen nicht richtig funktionieren würde.

Die negativen Kommentare und der fehlende Merch sind wohl keine gute Werbung für McDonald’s. Doch der Ostercountdown läuft noch bis zum 10. April. Vielleicht klappt es dann ja doch noch mit dem Spielen, Gewinnen und vor allem mit den anscheinend sehr beliebten Socken.

