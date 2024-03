McDonald’s-Kunde hält irren Rekord – „Hätte längst tot sein müssen“

Viele Kinder verbinden McDonald’s mit einer großen Faszination. Kein Wunder, denn die vielen Kids kommen in jüngeren Jahren nur selten in den Genuss von Happy Meals, Chicken McNuggets oder Cheeseburger. Meistens, weil ihre Eltern das Fast-Food von McDonald’s für ungesund halten.

Aber das, was man nicht darf oder nicht bekommt, löst bei Menschen oft aus, dass man es umso mehr haben will. Früher oder später. Ein McDonald’s-Kunde geht jedenfalls seitdem er erwachsen ist so oft wie möglich in das Fast-Food-Restaurant und hält einen irren Rekord. Er selbst spricht dabei vom möglichen Tod.

McDonald’s-Kunde hält irren Rekord

Don Gorske ist mittlerweile 70 Jahre alt und kommt aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Laut Informationen der „Bild“ erfreut sich der ehemalige Gefängniswärter immer noch bester Gesundheit. Und das ist eigentlich erstaunlich. Denn der 70-Jährige geht so oft wie möglich zu McDonald’s, um dann immer einen bestimmten Burger zu essen.

Don Gorske ist wohl der größte Verehrer des Big Macs. Der Mann, der zusätzlich mit seiner Vokuhila-Frisur für Aufsehen sorgt, ist seit 1999 sogar offizieller Big-Mac-König. Der 70-Jährige ließ sich kurz vor der Jahrtausendwende vom Guinness-Buch der Rekorde bestätigen, dass er der Mensch ist, der die meisten Big Macs auf der Welt verputzt hat.

McDonald’s-Kunde: „Hätte längst tot sein müssen“

Auch wenn der Rekord mittlerweile vor 25 Jahren aufgestellt wurde, hat der Big-Mac-König seinen Titel immer noch inne. Und nicht nur das. Gorske baut den Rekord Tag für Tag aus. Insgesamt hat der Rekordhalter laut eigener Aussage 34 128 Burger verspeist. Allein im Jahr 2023 waren es 728 Stück des außerordentlich beliebten McDonald’s-Burgers. Das ist wirklich eine ganze Menge. Gorske selbst sagt dazu: „Viele Leute denken, ich hätte längst tot sein sollen.“

Der 70-Jährige weiß ganz genau wie viele Burger er in den letzten Jahrzehnten gegessen hat. Warum? Weil er von jedem einzelnen Big Mac den Kassenbeleg und die Verpackung aufbewahrt. Er sammelt alles in großen Kartons, sodass er mittlerweile für jedes Jahr einen großen Big-Mac-Karton hat.

Laut eigener Aussage war es der 17. Mai 1972, als Gorske das allererste Mal in einen Big Mac biss. Es gab Zeiten in seinem Leben, da hat der heute 70-Jährige den ganzen Tag nichts anderes gegessen. In seinen „Glanzzeiten“ schaffte er bis zu neun Burger am Tag.

Seine Liebe zum Big Mac geht so weit, dass Gorske laut eigener Aussage in all den Jahrzehnten nur an acht Tagen keinen Burger aß. Mittlerweile ist aber auch der Big-Mac-König etwas ruhiger geworden. Auch wegen seiner Gesundheit verputzt der Senior heutzutage durchschnittlich „nur“ noch etwas weniger als zwei Big Macs pro Tag.