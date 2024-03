McDonald’s: Experte lüftet Milkshake-Geheimnis – so werden Kunden hintergangen

Der Lebensmitteltechniker Sebastian Lege hat in der Vergangenheit schon so manches Geheimnis gelüftet, das uns den Appetit auf zahlreiche Gerichte verderben könnte. Auch bei den Fast-Food-Giganten McDonald’s und Burger King hat er schon den einen oder anderen Trick entlarvt.

So hat er in seiner TV-Sendung „BesserEsser“ im ZDF bereits aufgedeckt, wie viele billige Zutaten in der Mayonnaise stecken oder dass der Rauchgeschmack beim Verkaufsschlager „McRib“ nur durch eine spezielle Rauchwürze hinzugefügt wird.

Nun hat er ein weiteres Geheimnis bei McDonald’s gelüftet: Es geht um die berühmten Milchshakes.

McDonald’s: Experte lüftet Milchshake-Geheimnis

Bei leckeren Milchshakes denken wir meist an cremiges Eis, frische Milch und süße Sahne, durch die der Drink unvergleichlich lecker wird. Bei der Fast-Food-Kette McDonald’s sieht die Zutatenliste jedoch etwas anders aus. Als „die Milchshake-Methode“ betitelt der Lebensmittelexperte Sebastian Lege das Vorgehen der Kette und mischt die berühmten Drinks kurzerhand selbst nach.

Zu Beginn stellt er dazu seine Zutaten vor. Frische Sahne? Fehlanzeige. Stattdessen stehen auf dem Tisch Zutaten in Pulverform, wie Magermilchpulver, Guarkernmehl und Carrageen.

Auch interessant: McDonald’s im Ruhrgebiet: Mann verliert völlig die Kontrolle – dann gibt’s einen lauten Knall

Immerhin echte Milch benutzt McDonald’s bei seinen Milchshakes. Zum Süßen dient Glukosesirup und natürlich jede Menge Zucker und Süßmolkenpulver. Für die unvergleichliche Cremigkeit dienen diese Zutaten: Johannesbrotkernmehl und Guarkernmehl. Und das war’s – das ist die Grundmasse der bekannten Milchshakes. Aus rund 30% Luft bestehen die leckeren Drinks.

Frisches Obst sucht man vergeblich

Besonders der Milchshake mit der Geschmacksrichtung Erdbeere ist beliebt. Während in einem klassischen Erdbeer-Milchshake natürlich jede Menge frische Erdbeeren stecken, greift McDonald’s auch hier auf eine andere Methode zurück.

Wasser und Erdbeersaftkonzentrat werden dafür zusammengefügt. Anschließend fügt der Experte noch eine Geheimzutat hinzu: Rote-Beete-Pulver. Schließlich soll der Drink ja auch nach Erdbeere aussehen, und künstliches Erdbeer-Aroma sorgt anschließend für den Geschmack. Apfelextrakt und Zitronensäure sollen das künstliche Erdbeer-Aroma verstärken. Und das war’s mit der Zutatenliste.

Das könnte dich auch interessieren:

Frische Sahne oder leckeres Obst sucht man also vergeblich, wenn es um die Milchshakes geht. Auf die Anfrage der Redaktion zu dem Thema reagierte der Konzern nicht.