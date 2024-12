McDonald’s arbeitet jetzt mit Gesundheitsamt – der Grund ist ernst

Bei einer besonderen Aktion kündigt das Gesundheitsamt in Neuburg-Schrobenhausen eine Kooperation mit McDonald’s an. Dabei werden die Filialen in Neuburg und Schrobenhausen teilnehmen, um über ein sehr wichtiges Thema zu informieren und aufzuklären.

Das Gesundheitsamt hat die Aktion ins Leben gerufen, um am Welt-Aids-Tag am 1. Dezember über das Thema HIV und Aids aufzuklären. Mit der Aktion in den McDonald’s-Filialen möchte man Vorurteile abbauen, fundiertes Wissen vermitteln und den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtern, wie der „Donaukurier“ berichtet.

McDonald’s verteilt Infomaterial an die Kunden

Um dies zu erreichen, rief man daher die Aktion mit McDonald’s in Leben. Die Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitsamtes in Neuburg-Schrobenhausen haben Infomaterial über Aids und HIV vorbereitet. In diesem Material wird über Ansteckungswege, Schutzmöglichkeiten und regionale Beratungs- und Testangebote informiert.

Das Material wurde an die McDonald’s Filialen in Neuburg und Schrobenhausen weitergeleitet, die dieses an die Kunden verteilen sollen. Zukünftig erhalten die Kunden mit ihren Bestellungen diese Broschüren, verpackt in den typischen Tüten des Unternehmens.

HIV steht eigentlich für das Humane Immundefizienz-Virus und beschreibt die Infektion. Der Virus greift das Immunsystem an und schwächt die Abwehrkräfte des Körpers. Wenn man diese Infektion nicht behandelt, kann diese sich zur Krankheit Aids entwickeln. Bei dieser Krankheit ist das Immunsystem bereits so geschädigt, dass eigentlich harmlose Krankheiten lebensbedrohlich sein können. Wie das Gesundheitsamt berichtet, kann eine HIV-Infektion heutzutage zum Glück gut behandelt werden. So kann man durch Medikamente die Viruslast im Körper reduzieren, wodurch der Virus nicht mehr übertragbar ist.

HIV: Immer noch viele Neuinfektionen

Das Infomaterial, das man in den McDonald’s-Filialen verteilt, klärt auch über die Ansteckungswege auf. HIV ist nicht übertragbar durch alltägliche Kontakte, wie Umarmungen, Händeschütteln, Küssen. Auch die gemeinsame Nutzung von Besteck, Toiletten oder Geschirr ist ungefährlich, wie der „Donaukurier“ berichtet. Die Infektion ist nur übertragbar bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr, dem gemeinsamen Nutzen von Spritzen oder Nadeln, einer Bluttransfusion oder auch der Übertragung von Mutter auf das Kind. Bei anderen Kontakten ist die Übertragung nicht möglich.

Aktionen zur Aufklärung, wie die in der McDonald’s-Filiale, sind besonders wichtig, um gegen Vorurteile vorzugehen und auch zu informieren, um weitere Ansteckung zu verhindern. Laut dem Robert Koch-Institut wurden im Jahr 2023 ganze 2200 Neuinfektionen registriert. Diese hohen Zahlen der Neuinfektionen zeigen, dass weiterhin Aufklärung und Informationsarbeit notwendig sind.