Kaufland verkauft die „Katze im Sack“ – großer Ansturm

Milch, Eier und Brot: Klassiker, die wohl (fast) jeder von uns zuhause hat – und die es natürlich in jedem bekannten Supermarkt zu kaufen gibt. Dazu zählt auch Kaufland.

Wer zu Kaufland geht, der weiß eigentlich genau, was ihn dort erwartet – das ändert sich aber ab sofort. An einigen Standorten gibt es jetzt eine bewusste Unbekannte für neugierige Kunden. Du kaufst also sprichwörtlich die „Katze im Sack“. Doch was hat es damit auf sich?

Kaufland mit großer Überraschung

Am sogenannten Mystery-Pack-Automaten lassen sich im Vorkassenbereich der Filiale für Beträge zwischen zehn und 15 Euro Retourenpakete erwerben! Noch in diesem Dezember wird Kaufland den Kunden an über 50 Standorten Mystery-Pack-Automaten anbieten können. Perspektivisch soll es die Automaten an circa 100 Kaufland-Standorten geben.

Ob im Versandhandel zurückgeschickt, nie an der Packstation abgeholt oder unzustellbar – von Socken bis zum Smartphone kann sich alles Mögliche in den ungeöffneten Paketen befinden. Das Sichtfenster des Automaten lässt einen ersten Blick auf die Pakete mit geschwärzten Adressen zu. Letztlich bleibt es aber ein Überraschungskauf.

Kaufland will seine „Serviceleistungen“ ergänzen

„Für uns ist es essenziell, den Kunden an unseren Standorten einen attraktiven Branchenmix zu bieten, so dass sie bei einem Einkauf weitere Besorgungen und Dienstleistungen direkt vor Ort mit erledigen können. Seit jeher bieten wir auch mit verschiedenen Automaten zusätzliche Services, beispielsweise mit Coinstar- oder Fotoautomaten. Außerdem sorgen Kinderreitgeräte für Unterhaltung unserer kleinen Kunden“, sagt Claudia Gurr, Senior Projektleiterin für Vermietung bei Kaufland.

„Mit den sogenannte ‚Mystery-Pack-Automaten‘ ergänzen wir unsere Serviceleistungen um ein weiteres, interessantes Angebot. Es geht hier um einen besonderen Überraschungseffekt, und genau das reizt die Kunden. Ähnlich wie bei Rubbellosen, nur ohne Nieten“, wird Gurr weiterhin in der Kaufland-Mitteilung zitiert. Dein nächster Kaufland-Einkauf könnte also spannend werden!