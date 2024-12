Kaufland-Kunden entdecken Dubai-Schokolade im Angebot und sind entsetzt – „Kuhmist!“

Kaum ein Produkt hat in Deutschland in diesem Jahr so stark polarisiert wie die Dubai-Schokolade. Jetzt hat der Hype auch Kaufland erreicht – allerdings nicht so, wie der Einzelhändler sich das vorgestellt hat. Doch eins nach dem anderen.

Vor einigen Monaten hatten vereinzelte Influencer auf ihren Social-Media-Kanälen angefangen von der Dubai-Schokolade zu schwärmen. Damals war das Produkt bei großen deutschen Supermärkten wie Kaufland noch gar nicht erhältlich. Wer damals die spezielle Süßigkeit erwerben wollte, musste sie online bestellen – meist im Ausland.

Kaufland: Dubai-Schokolade im Angebot

Mit der Zeit wurde die Dubai-Schokolade jedoch immer beliebter, der Hype wurde immer größer. Mittlerweile sind längst alle großen Einzelhändler auf den Zug aufgesprungen. Auch Kaufland-Kunden entdeckten zuletzt ein Angebot der heißbegehrten Süßware.

Allerdings waren die Kunden von dem abgebildeten Produkt alles andere als begeistert. „Kaufland, wer macht denn solche Fotos?“, fragte eine Kundin bei Facebook: „Appetit bekommt man davon wirklich nicht.“

Dieses Foto der Dubai-Schokolade empfanden manche Kunden von Kaufland als wenig appetitlich. Foto: Kaufland Online-Marktplatz

Kaufland-Kunden scherzen

Ein anderer Kunde stimmte ihr zu und meinte: „Sieht aus wie Schokolade mit Gras.“ Und wieder anderer Kunde scherzte lakonisch: „Kuhmist!“

Der „Kuhmist“ lässt sich auf dem Online-Marktplatz von Kaufland ganz schön was kosten. 22,94 Euro (inkl. Versand) kostet die 220-Gramm-Tafel Dubai-Schokolade dort.

Dubai-Schokolade: Hype auch bei Lidl

Kaufland selbst hat mit einem solchen Angebot allerdings nichts zu tun. Die Website der Einzelhandelskette funktioniert nach dem Marktplatz-System – wie zum Beispiel auch Amazon. Und so können externe Händler dort ihre Waren anbieten. Die Dubai-Schokolade aus besagter Anzeige stammt vom niederländischen Händler „Dubai Chocolates“.

Auch bei der Kaufland-Schwester Lidl ist der Hype um die Dubai-Schokolade längst ausgebrochen. Worauf die Kunden sich dort freuen können, erfährst du HIER.