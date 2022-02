McDonald's: Geheime Burger aufgetaucht – du findest sie auf keiner Karte

Wusstest du, dass McDonald's eine geheime Burger-Liste hat?

An die Burger kommst du nur ran, wenn du bei McDonald's drei bestimmte Codewörter nennst...

McDonald's veröffentlicht geheime Burger-Liste

Schon lange gibt es Gerüchte über McDonald's, die besagen, dass es geheime Burger gibt, an die nur Menschen mit Insider-Wissen herankommen. Jetzt hat der Fast Food-Riese die geheime Liste veröffentlicht, verrät „Chip.de“.

McDonald's hat es getan: Die geheime Burger-Liste ist nun öffentlich zugänglich! (Archivbild) Foto: IMAGO / photothek

McDonald's: Was darf es sein: „Land, Air & Sea“, „Surf & Turf“ oder Variante Nr. 3?

Bei dem Burger namens „Land, Air & Sea“ handelt es sich um eine Kombination aus Burger-Pattys, dazwischen Fleisch- sowie Fischanteil, Mayonnaise, Remoulade, der Big-Mac-Sauce und natürlich Käse. Klingt mächtig? Ist er auch! Mit einer Kalorienzahl von 1.330 pro Burger dürfte er bei einer Diät definitiv wegfallen.

Die geheimen drei Burger-Kombinationen von McDonald's sind nichts für eine Diät! (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Weiter geht es mit dem „Surf & Turf“, Burger. Dieser soll laut „Chip.de“ eine Kombination aus dem Filet-O-Fish und dem Double Cheeseburger sein.

Auch die letzte Kreation hat es in sich!

McDonald's: Chicken McNuggets-Double Cheeseburger-Kombination

Last but not least gibt es da noch den „Crunchy Double“-Burger. Er besteht aus einem 6er-Pack Chicken McNuggets, die sich zwischen die Burger-Pattys eines Double Cheeseburgers gequetscht hat.

Laut „Chip.de“ soll McDonald's die geheimen Burger in Deutschland noch nicht vorgestellt haben. Bis der Trend hier angekommen ist, ist aber nur eine Frage der Zeit. (ali)