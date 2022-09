McDonald’s: Fiese Racheaktion im McDrive – „Hupe nicht“

Nur weil McDonald’s ein „Fast-Food-Restaurant“ ist, heißt es nicht, dass die Kunden ihr Essen auch immer schnell bekommen. Sowohl drinnen als auch beim Drive-In bilden sich manchmal lange Warteschlangen. Einer Frau ging es daher vor einigen Tagen in England wohl nicht schnell genug.

Durch wildes Hupen machte sie die anderen wartenden Autofahrer im Drive-In von McDonald’s ganz verrückt. Ein Mann zahlte es der nervigen Kundin jedoch direkt heim.

McDonald’s: Langes Warten im Drive-In – Frau stresst

Auf Facebook berichtet der Mann von seinem ausgeklügelten Rachemanöver im Drive-In. Doch von Anfang an: Während er seine Bestellung an der Lautsprecheranlage aufgegeben habe, habe die junge Frau angefangen, wild zu hupen. Ihr sei es wohl nicht schnell genug gegangen, so seine Vermutung.

McDonald’s: Kundin nervt im McDrive und soll es wenige Minuten später bitter bereuen. Foto: IMAGO / NurPhoto

Als er dann am ersten Fenster sein Essen bezahlt habe, habe er auch die Rechnung der Dränglerin gleich mit übernommen. Die sei aus Verlegenheit fast im Boden versunken und habe nur ein leises ‚Danke‘ hervorgebracht. Doch wenige Meter weiter, erlebte sie dann eine bittere Überraschung.

Das ist McDonald’s:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2020 betrug der Umsatz 19,2 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Eiskalte Racheaktion soll Dränglerin eine Lehre sein

„Als ich am zweiten Fenster ankam, zeigte ich beide Quittungen vor und nahm dann auch ihr Essen mit“, verrät der Mann auf Facebook. Zur Strafe habe sich die Frau somit wieder ganz nach hinten an das Ende der Schlange stellen müssen.

Noch mehr News zu McDonald’s:

„Hupe nicht mit deiner Tröte und sei nicht unhöflich, sondern sei geduldig. Denn ich könnte vor dir in der Schlange sein“, beendet er seinen Bericht mit etwas Schadenfreude. Die kleine Racheaktion wird der jungen Frau für ihren nächsten Besuch bei McDonald’s wohl eine Lehre sein.

McDonald’s: Flirtversuch scheitert kläglich – da dreht der Kunde völlig durch

Ein Mann kriegt einen Korb im McDonald’s. Die Abfuhr sitzt tief und wenige Minuten später dreht er völlig durch. (Hier mehr zu dem Wutanfall im McDonald’s)